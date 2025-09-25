La Cina promette il taglio delle emissioni di gas serra

La Cina promette per la prima volta il taglio delle emissioni di gas serra. Pechino, come annunciato da Xi Jinping, le ridurrà del 7-10% entro i prossimi dieci anni

Dalla Cina arriva la prima promessa concreta sul fronte climatico: Pechino ridurrà le emissioni di gas serra del 7-10% entro i prossimi dieci anni. A dirlo è stato Xi Jinping, collegato in video al vertice ONU sul clima di New York. “La transizione verde e a basse emissioni di carbonio è la tendenza del nostro tempo”, ha scandito il leader cinese, con un riferimento poco velato agli Stati Uniti: “Alcuni paesi sono contrari”.

Il messaggio è chiaro: mentre la Cina, primo inquinatore mondiale, tenta un’operazione di immagine (e forse di sostanza), Washington si chiama fuori. Proprio ieri Donald Trump ha definito il cambiamento climatico “la più grande truffa mai perpetrata al mondo”, promettendo nuove trivellazioni e sconsigliando gli investimenti nelle rinnovabili. Gli Usa, non a caso, hanno deciso di disertare il summit, accentuando l’isolamento che ormai li separa dal resto del pianeta su questo tema.

