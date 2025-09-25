In arrivo la IX Edizione del Milano Fashion Show #Fashion Week 2025

A conclusione della settimana della moda milanese, si svolgerà nella città meneghina sabato 27 settembre 2025, alle ore 17.00, la IX Edizione del Milano Fashion Show #Fashion Week 2025, nella splendida cornice della Biblioteca del Circolo Filologico Milanese di Via Clerici 10.

La Biblioteca, di indubbia bellezza e valore storico-culturale, è stata istituita nel 1875 da Eugenio Torelli Viollier, fondatore e primo direttore del Corriere della Sera, fu rinnovata radicalmente nel decennio 1950/60 ad opera di Alessandro Casati. Vanta oggi oltre 100.000 volumi, il più antico dei quali risale al 1549, ha una storia legata alla promozione della cultura e allo studio delle lingue straniere.

Un evento esclusivo a cura del direttore artistico Steven G. Torrisi, già ideatore del Rome Fashion Show #Haute Couture e del Premio Europeo ST. Oscar della Moda, e di Massimiliano Infantino, i quali porteranno in passerella due celebri couturier italiani, eccellenze conclamate del Made In Italy, oltre alle creazioni di alcune delle maison di moda italiana emergenti più all’avanguardia, con un’attenzione particolare all’ecosostenibilità e non solo.

La kermesse sarà presentata da Raffaella Ligorio, modella e volto celebre del programma televisivo Temptation Island.

Ospite d’onore di questa edizione 2025 è Alviero Martini con la sua collezione ALV (Andare Lontano Viaggiando) by Alviero Martini, che porterà in passerella un omaggio ai grandi couturier degli anni ‘50 e ‘60, una celebrazione dell’eleganza di quegli anni, dove i dettagli erano fondamentali, e ogni accessorio esaltava la femminilità.

La moda di oggi propone spesso in passerella abiti che “catturano l’attenzione” dei fotografi per finire in prima pagina su magazine e riviste o invadere i social e nulla più. Il messaggio di ALV by Alviero Martini è proprio un invito al ritorno ad una eleganza raffinata e sensuale, senza eccessi.

Guest star del Milano Fashion Show #Fashion Week 2025 è lo stilista Franco Ciambella con la sua collezione “Essenza”, una capsule di prêt-à-couture di 12 vestiti ispirati al saio francescano.

Un percorso estetico dove ogni abito, pur cambiando forma e colore, privato di decori per un rigoroso minimalismo, diventa qualcosa di diverso dal precedente pur rimanendo fedele all’essenza. I materiali scelti saranno protagonisti di un gioco visivo che trasforma ogni abito in una metafora dell’essere, rivelando quella “essenza” che dà il titolo alla collezione.

Sulla passerella milanese Antonio Tarantino con la sua nuova collezione dove il nero non è un colore, ma un’essenza: silenzio, origine, compimento. È l’ombra che custodisce la luce, rigore ed enigma senza tempo.

Nelle visioni di Antonio Tarantino diventa linguaggio, segno assoluto.

E nel cuore di quell’oscurità, il rosa irrompe come promessa: un frammento di luce, eco di vita e speranza che resiste oltre il buio.

Concita Ties and Pearls, dopo il successo alla Rome Fashion show #Haute Couture presenta “Un’Altra Me”, la nuova collezione SS 2026, per una moda consapevole e rispettosa dell’ambiente. Attraverso i suoi capi unici, versatili ed artigianali invita a riscoprirsi, con linee sensuali, dettagli ricercati e trame leggere che accompagnano ogni donna verso una nuova visione di sé, dove fascino e consapevolezza si incontrano. “Un’Altra Me” è eleganza che rivela, non nasconde.

In passerelle le creazioni di Saro Mattia Taranto con una collezione che nasce dal desiderio di dare voce a chiunque non si riconosca nei limiti di un singolo canone estetico sia uomo che donna. È un invito a riscoprire l’individualità, a celebrarla senza vincoli, senza barriere, senza paura di esprimersi.

Ogni capo racconta una storia di libertà e di identità: linee fluide che accolgono il corpo, tagli decisi che sfidano le convenzioni, tessuti pregiati selezionati con cura, in un incontro tra tradizione e innovazione.

A sfilare poi sarà NARRè, ovvero Giuseppe Modica ed Eleonora Schimmenti, reinterpretando capi e accessori senza tempo, o ispirati alle icone del costume e della tradizione siciliana, attraverso una visione avant-garde. Un guardaroba essenziale, fatto di pochi elementi, no gender, trasversali nell’occasione d’uso, funzionali nella sostanza, industriali nello stile, inclusivi nelle forme. Ogni capo è pensato per essere componibile, destrutturato, trasformabile. Ogni collezione è artigianale, sostenibile e orgogliosamente Made in Sicily, dalla prima idea all’ultima cucitura.

La nuova collezione della stilista Sonia Verrelli segna un nuovo capitolo nel mondo della moda italiana. Dai look casual perfetti per ogni giorno, alle linee eleganti per eventi e cerimonie, fino a proposte più audaci e contemporanee per chi ama distinguersi. Ogni capo racconta una storia, fatta di passione, esperienza e cura sartoriale.

Sonia Verrelli non crea solo abiti. Crea identità. E la moda, con lei, torna ad avere un’anima.

L’evento Milano Fashion Show #Fashion Week 2025 sarà trasmesso in diretta mondiale su MR TV Models Runway, del vulcanico Giancarlo Presutto, personaggio celebre nello showbizz internazionale.

In questa edizione oltre alla moda in passerella, allo spettacolo e alle premiazioni, un focus sarà dedicato alla solidarietà e a temi quanto mai scottanti e di attualità come la lotta alla violenza sulle donne e alla violenza di genere, ed il voler dar voce, anche attraverso la moda, ad un messaggio univoco di inclusione sociale.

Art Director Hair Style FP group hair Barbaro Virgillito, Pietro Ciuccio, Federico Donnarumma; Art Director MUA cine hair star Valentina del Vescovo; Agenzia Casting Model Jacques Avella, Responsabile Grafica Federico Rao.