Il rapper veneto LANDO CABRET presenta il nuovo singolo

Il rapper veneto Lando Cabret torna con un inedito che unisce attitudine rap e vibrazioni fiesta, un ritratto tragicomico della difficoltà di dire “no” nella società contemporanea

LANDO CABRET pubblica, su tutte le piattaforme digitali, “NO TENGO GANAS”, il suo nuovo singolo, già disponibile su YouTube.

Lando Cabret torna con un inedito dal carattere unico e inconfondibile. “No tengo Ganas” è un brano che affronta, in chiave ironica e goliardica, la difficoltà di mettere confini nella routine sociale quotidiana. Tra fastidi che si accumulano e l’incapacità di dire davvero “no”, il pezzo diventa un piccolo manifesto tragicomico sulla fatica di ritagliarsi uno spazio di solitudine in un mondo che sembra non concederlo mai.

Nel videoclip, questo sentimento prende vita con una cifra surreale: il protagonista resta immobile e rassegnato, circondato dal caos che lo travolge, trasformando la stanchezza in una forma di resistenza, narrata però col sorriso di chi ci si riconosce fino al collo.

Sul piano sonoro, la produzione firmata da James Cella è cucita con estrema cura, fondendo influenze urban e sonorità latine in un mix capace di trascinare l’ascoltatore in un’atmosfera da fiesta mexicana, senza mai tradire lo scheletro rap che caratterizza lo stile dell’artista. Il risultato è un tappeto sonoro vivo, trascinante e perfettamente calibrato sull’attitudine di Lando Cabret.

Con “No tengo Ganas”, l’artista offre una lettura lucida e insieme ironica di un disagio universale: la difficoltà di sottrarsi alle pressioni sociali, alla convivenza forzata, alle dinamiche quotidiane che consumano energie. La forza del brano sta proprio nell’unire leggerezza e profondità, regalando al pubblico un’esperienza che diverte, ma invita anche a riflettere.

Il singolo si rivolge a un pubblico eterogeneo: dai giovani che vivono la frenesia quotidiana ai cultori delle contaminazioni sonore, fino a chi cerca nella musica un momento di evasione. “No tengo Ganas” è una ventata d’aria fresca che precede l’autunno, capace di superare i confini di genere e linguaggio con uno stile diretto e contemporaneo.