Il 27 e 28 settembre torna A/Roma di Comunità

Dopo l’anteprima di giugno a Villa Bonelli, il progetto “A/Roma di Comunità” a cura di Disambigua APS riparte a settembre con nuovi appuntamenti che intrecciano rigenerazione urbana e attivazione sociale attraverso l’arte, la cucina e la convivialità. La manifestazione si svolge in quattro luoghi simbolici del Municipio XI e del Municipio XII di Roma: Piazza Forlanini, Villa Bonelli, il Giardino Allievi e il Mercato Rionale de Calvi. Il programma propone incontri letterari al tramonto, eventi per bambini, laboratori artistici, musicali e sportivi con l’intento di coinvolge cittadini di tutte le età, GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), botteghe artigiane e comitati di quartiere. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, per informazioni: telefonare al numero 3385956630 o scrivere alla mail associazionedisambigua@gmail.com

Si ricomincia dunque sabato 27 settembre con Metti un sabato al mercato al Mercato Rionale de Calvi (Largo S. Eufrasia Pellettier, 8 – Municipio XII). Cibo, letteratura e musica per un pomeriggio pensato per tutti. Si inizia alle 16.00 con un workshop seed and creative writing: “Ti regalo una parola e inventa una storia – baratto di parole e racconti”, un laboratorio scrittura estemporanea creativa aperto a tutte e a tutti partendo dalle parole del mercato per costruire piccoli racconti o poesie in un contest tra i vari partecipanti, a seguire laboratorio di tautogrammi a cura di Walter Lazzarin. Dalle ore 16.30, in collaborazione con l’associazione Monteverde Attiva, la storica Giuliana Zagra ci porta nel mondo di Elsa Morante con letture di Giorgio Russomanno e Isabella Cognatti. Dalle ore 17.00 alle 18.00 libri e chips, in collaborazione con studio Lab74 che offre laboratori creativi di disegno. E dalle 18.00 Libri&Spritz Voci di libri: Elena Baroglio interpreta monologhi tratti da “Le Beatrici” di Stefano Benni. Dalle 19.00 performance musicale Music Feeling a cura di Pier Cortese, un’occasione unica per esplorare i temi dell’inclusione, dell’accoglienza e della diversità attraverso un viaggio affascinante tra popoli e tradizioni. Una giornata per tutti gusti che intreccia musica, arte performativa, storia e testimonianze, valorizzando l’espressione artistica in tutte le sue forme, tra letteratura, fumetto, cinema e teatro. Dalle 19.00 i banchi di ristorazione saranno aperti con possibilità di mangiare al mercato. Gli eventi sono in collaborazione con Community C.A.S.A ETS.

Domenica 28 settembre dalle 15.00 alle 19.00 è la volta di Forlanini Skypark in Piazza Carlo Forlanini (Municipio XII), un pomeriggio dedicato allo sport e all’animazione itinerante. Incontro con associazioni sportive del quartiere e laboratorio di Skate a cura di Bunker Skate park: giochi, dimostrazioni, workshop ed esercizi per avvicinare i partecipanti allo sport tornato oggi di gran voga, lo Skate. Si alternano: demo di un operatore con l’utilizzo di graw jump e rail, attività per i neofiti con l’utilizzo delle balance board e attività con graw jump e rail per chi ha già dimestichezza. Laboratori a cura di Bunker Skate Park ASD Enjoy More. Gratuito con prenotazione obbligatoria a associazionedisambigua@gmail.com

La piazza sarà animata inoltre con l’allestimento di un divertente Luna Park a cura di Daniele Antonini. La domenica, come per magia, si trasforma in un grande parco ludico con giochi di circo, di abilità, di bolle di sapone e di pittura, con spettacoli e attività ludico pedagogiche. E il sorriso e la gioia di giocare tutti insieme, adulti e bambini, entrarono nel cuore di ogni singolo partecipante.

Il programma completo al link: www.parcobonelli.it/

A/Roma di Comunità prosegue fino al 20 dicembre 2025, tutti gli eventi sono gratuiti.

Per informazioni: 3385956630 – associazionedisambigua@gmail.com

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi – ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Il progetto è realizzato anche grazie al sostegno del Programma Periferiacapitale della Fondazione Charlemagne.

