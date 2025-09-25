I viaggio di Ulisse a “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” oggi su Rai Storia

Il viaggio di Ulisse, le tecniche di navigazione e fenomeni del mare a “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” oggi su Rai Storia

Il viaggio di Ulisse, riletto per identificare i luoghi delle sue avventure marittime e risolvere i misteri che si celano dietro di esse. Ma anche il racconto di storie che rivelano la profonda conoscenza di Omero dei fenomeni del mare e della pratica della navigazione, tanto da essere acclamato da molti come il padre dell’oceanografia. Tematiche approfondite nel nuovo appuntamento con “Odissea” e con “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”, con Giorgio Zanchini, in onda giovedì 25 settembre alle 21.10 su Rai Storia.

Se l’Odissea è il primo vero trattato sul mare della storia, è stata anche il precursore di generazioni di romanzi di mare, ricchi di avventura e di resoconti di viaggi in luoghi sconosciuti. Ha introdotto l’archetipo universale del “nostos”, una parola greca che significa il ritorno a casa dell’eroe. In studio, con Giorgio Zanchini, il professor Massimo Cultraro, docente di Preistoria e Archeologia Egea all’Università di Palermo.

A seguire, obiettivo sull’atto finale dell’Odissea: gli ultimi 12 libri dell’Odissea descrivono ciò che accade quando Ulisse fa finalmente ritorno ad Itaca, ritrovando i suoi cari, e la sanguinosa vendetta che egli compie per riconquistare il suo trono. Omero racconta una storia complessa di tradimento, lealtà, astuzia e forza: una folla di giovani ha invaso il palazzo reale, saccheggiato i suoi magazzini e corteggiato la sua regina, Penelope, nel tentativo di impadronirsi della corona. Ma l’astuzia con cui Penelope resiste ai pretendenti durante l’assenza di Ulisse rivela non solo la sua incrollabile lealtà, ma anche il suo ruolo centrale nell’intera narrazione.