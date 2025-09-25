Gli NRG1 presentano “The Way You Play”: un brano che si apre con il passo leggero e contagioso di un synth-pop luminoso, dove sintetizzatori e chitarre si rincorrono in una melodia brillante

Gli NRG1 presentano “The Way You Play”: un brano che si apre con il passo leggero e contagioso di un synth-pop luminoso, dove sintetizzatori e chitarre si rincorrono in una melodia brillante, per poi virare inaspettatamente verso atmosfere cupe e magnetiche, sfiorando i territori della dark-wave.

È un viaggio sonoro che rispecchia la protagonista della canzone: una donna libera, intensa, capace di unire leggerezza e profondità in ogni gesto.

Non si lascia dettare il ritmo dal mondo, ma segue quello del proprio spirito. La sua presenza è un lampo di autenticità: danza con la potenza di una dea, sorride con la saggezza di un giullare, si muove con l’eleganza di chi è pienamente sé stessa. Ogni suo passo è un atto di stile, ogni parola un segno di rispetto, ogni bacio una dichiarazione d’amore sincera.

È una figura che non corre, ma assapora: in un tempo che divora tutto, lei incanta con la sua lentezza consapevole, “semplicemente gustosa” a dispetto del mantra “troppo frettolosi”, ovvero il modo in cui lei vede le persone intorno. Una fontana stilosa che sgorga acqua pura da una montagna, simbolo di freschezza, forza e originalità.

“The Way You Play” è il ritratto musicale di questa energia rara: luminosa e ombrosa, ironica e fiera, impossibile da dimenticare.

Il progetto NRG1 nasce dalla fusione artistica e dalle esperienze del batterista e percussionista Nico Dibono e del chitarrista e synth player George Bora.

Le loro principali fonti d’ispirazione sono la house e l’elettronica, che si traducono in una creatività orientata a un groove ritmico, arricchito da chitarre ambient di sottofondo. Il tutto è amalgamato con sintetizzatori lead che conferiscono una marcia in più, dando vita a un sound totalmente coinvolgente.