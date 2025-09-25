AVIS torna in piazza con “La mela di AISM”

La mela di AISM: dal 3 al 5 ottobre è in programma il tradizionale appuntamento per promuovere la ricerca sulla sclerosi multipla

Un sacchetto di mele per sostenere la ricerca scientifica, ad oggi l’unica arma per sconfiggere la sclerosi multipla e garantire risposte di cura, assistenza e supporto a tutte le persone che ne sono colpite. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre torna in tutte le piazze italiane “La Mela di AISM”, l’iniziativa che vedrà i volontari impegnati in ogni parte del Paese per questo appuntamento ormai tradizionale.

Saranno 14mila le persone pronte a distribuire 3 milioni di mele verdi, gialle e rosse nelle varietà Granny Smith, Golden Delicious e Noared, contenute in una borsina rossa da circa 2 kg, disponibile con una donazione minima di 10 euro. All’interno della borsina ci sarà anche un pieghevole informativo con un QR code per accedere alle ricette firmate dallo Chef Alessandro Borghese, testimonial della campagna da oltre dieci anni.

In Italia sono oltre 144mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.650 i nuovi casi diagnosticati ogni anno per una media di uno ogni 3 ore. Il 50% dei pazienti è giovane e non ha ancora 40 anni, mentre le donne ne sono colpite due volte in più degli uomini: si tratta di una forma che rappresenta la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi.

Anche AVIS da tempo è al fianco di AISM e ha scelto di contribuire a questo importante progetto attraverso un’attività di presenza e sensibilizzazione, per non lasciar solo nessuno: lo scorso anno oltre 80 nostre sedi si sono attivate sul proprio territorio collaborando con le sezioni AISM.

Tutti gruppi avisini partecipanti riceveranno un attestato di ringraziamento per il loro fattivo sostegno. Solo lo scorso anno, grazie al contributo di tutti, AISM ha potuto garantire più di 500mila ore dedicate alle persone con sclerosi multipla attraverso i diversi presidi territoriali.

Insieme possiamo fare la differenza!

Per ogni informazione è possibile contattare la sezione AISM più vicina a voi consultando direttamente il sito dell’associazione, oppure prendendo contatti con il settore Eventi Nazionali di AISM (Mirko Ragusa 010/2713831 – mirko.ragusa@aism.it – cell.: 366.5612508).