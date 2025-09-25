“Arsenio Lupin”, il ladro gentiluomo, oggi in prima serata su Rai Movie: la trama

Giovedì 25 settembre alle 21.10 su Rai Movie c’è “Arsenio Lupin”. Obiettivo del ladro gentiluomo diventa l’inestimabile tesoro reale di Maria Antonietta: la trama

Parigi, inizi Novecento: avviato dal padre all’arte del furto, il giovane Arsenio dovrà vendicare il genitore ricalcandone le orme con classe. Giovedì 25 settembre alle 21.10 su Rai Movie c’è “Arsenio Lupin”. Obiettivo del ladro gentiluomo diventa l’inestimabile tesoro reale di Maria Antonietta. Lupin dovrà vedersela non solo con le forze dell’ordine, ma con nemici ancor più pericolosi.

Un grande classico del romanzo d’avventura trova una trasposizione cinematografica contemporanea e movimentata, con un protagonista e situazioni che rimandano a Indiana Jones e al moderno film d’azione. Nel cast hollywoodiano diretto da Jean-Paul Salomé, ci sono Romain Duris, Kristin Scott Thomas, Pascal Greggory ed Eva Green.