Adam Driver tra viaggi spaziali e dinosauri in “65 – Fuga dalla Terra”: la trama

Fantascienza in prima visione su Rai 2: venerdì 26 settembre, alle 21.20 “65 – Fuga dalla Terra”. Il pilota Mills vive su un lontano pianeta, e accetta una missione spaziale di due anni: gli serve il denaro per far curare la figlioletta Levine, gravemente ammalata. A metà del viaggio di ritorno la sua astronave precipita su un pianeta selvaggio: è la Terra del Cretaceo, 65 milioni di anni fa.

E per riuscire a decollare di nuovo e tornare a casa, Mills dovrà affrontare vari pericoli: non mancano i dinosauri. A metà strada fra “Jurassic Park” e “Il pianeta delle scimmie”, un’avvincente miscela di azione e divertimento: non mancano i colpi di scena.

“65 – Fuga dalla Terra” (65, Usa 2023) di Scott Beck e Bryan Woods, con Adam Driver, Ariana Greenblatt, Nika King .