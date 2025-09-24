The Beach presenta Halloween @ The Desert Arena – Sharm: un grande show con Bianca Atzei

Il 31 ottobre 2025, per Halloween, ecco un altro grande evento con Bianca Atzei alla The Desert Arena, immensa location immersa nel deserto del Sinai

Dopo il successo assoluto del concerto di Guè, che ha infiammato Sharm il 24 aprile scorso, il 31 ottobre 2025, per Halloween, ecco un altro grande evento alla The Desert Arena, immensa location immersa nel deserto del Sinai.

Sul palco, in un evento prodotto ancora una volta da The Beach Luxury Club, arriva Bianca Atzei. Insieme alla voce di una cantante che sa davvero emozionare e che si è esibita più volte a Sanremo, gli spettatori si godono anche un dinner show d’eccezione dedicato ad Hallowen, interpretato da oltre 20 artisti internazionali. Ballerini, performer, cantanti sapranno senz’altro emozionare il pubblico.

Vivere una settimana di relax a Sharm e poi cantare per una notte con Bianca Atzei, nella notte più spaventosa dell’anno, ad Halloween, è una buona idea idea. Soprattutto in un periodo, l’autunno, così lontano dalle feste di fine anno e pure dalle vacanze estive. Non è un caso che una proposta di questo tipo arrivi da The Beach Luxury Club, un brand che da sempre mette insieme eccellenza, relax, musica, cibo… con il suo stile decisamente italiano, in tutto il mondo.

«Quello che andrà in scena il 31 ottobre alla Desert Arena di Sharm sarà uno spettacolo all’altezza della magia del luogo, curato come sempre da Glamour Show», racconta Manuel Dallori di The Beach Luxury Club. «Special guest è Bianca Atzei, un’artsta d’eccezione sarà con noi per ben quattro concerti. Il primo è appunto quello del 31 ottobre, a cui seguirà un’altra data in Egitto e altri due concerti in Sicilia, presso Domina Zagarella, ancora sul palco di The Beach Luxury Club».

«Quello di Bianca Atzei sarà un live sorprendente, pensato per stupire il pubblico. Con la sua voce graffiante e autentica, questa artista ci regalerà un viaggio sonoro affascinante interpretando i suoi successi e pure canzoni di grandi artisti italiani. Sarà un evento musicale in cui anche pubblico sarà protagonista», continua Dallori.

Tutti i dettagli su questo grande evento: https://cloud.news.domina.it/TB_Bianca-Atzei

COS’E THE BEACH LUXURY CLUB

Creato e gestito dall’imprenditore viareggino Manuel Dallori, The Beach Luxury Club è un concept di beach club con intrattenimento che prende vita in spazi aperti dal mattino alla notte. Propone cucina raffinata, presentata in un contesto unico, con piatti di ispirazione mediterranea e fusion, dinner show internazionali e party che finiscono solo alle ore piccole. Prende vita tutto l’anno a Sharm El Sheikh presso e dalla primavera all’autunno a Santa Flavia (Palermo). In Toscana si fanno notare due nuove aperture nell’estate ’24: Greg on the Beach a Forte dei Marmi e The Beach @ Marina di Scarlino (Grosseto). www.thebeachluxury.com/

CHI E’ BIANCA ATZEI?

Bianca Atzei debutta al Festival di Sanremo nel 2015 con “Il solo al mondo” e la cover “Ciao amore ciao” di Luigi Tenco, brani inclusi nell’album “Bianco e Nero”. Torna sul palco dell’Ariston nel 2017 con “Ora esisti solo tu”, scritta da Kekko Silvestre e certificata disco d’oro. Seguono successi come “Abbracciami perdonami gli sbagli” e “Risparmio un sogno” di Ultimo, oltre a “John Travolta”, “Straniero” e “Videogames”. Nel 2022 pubblica l’album “Veronica” con collaborazioni prestigiose, nel 2023 “Il mio canto libero” per il figlio Noa Alexander e nel 2024 “1987” con “Le canzoni di Vasco”. Nel 2025 presenta “Testacoda”.