Stasera su Rai 4 “Barbarian”, un horror-thriller in prima visione: la trama

Mercoledì 24 settembre alle 21.20 Rai 4 propone in prima visione l’horror-thriller “Barbarian” di Zach Cregger: la trama del film

Quando Tess arriva a Detroit per una trasferta di lavoro, nell’appartamento affittato online trova un altro inquilino. Decisa a non farsi scoraggiare, accetta di restare nella casa, ma ben presto si rende conto che l’edificio nasconde inquietanti segreti. Mercoledì 24 settembre alle 21.20 Rai 4 propone in prima visione l’horror-thriller “Barbarian” di Zach Cregger. Tra oscuri corridoi sotterranei e verità spiazzanti, la vicenda prende direzioni sempre più inaspettate.

Considerato una delle sorprese horror degli ultimi anni, “Barbarian” combina atmosfere di tensione, colpi di scena e questioni sociali che pongono una riflessione sulla fiducia e la vulnerabilità umana. Con Georgina Campbell, Bill Skarsgård e Justin Long, il film ha conquistato spettatori e critica per l’originalità e per la capacità di ribaltare di continuo le aspettative del pubblico. Il regista, Zach Cregger, che ha firmato uno dei successi cinematografici di questa estate, “Weapons”, conferma il suo talento nel raccontare l’inquietudine e l’orrore.