L’oroscopo di oggi, mercoledì 24 settembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Nuovi orizzonti d’investimento sono pronti al varo, ma prima, a costo di apparire pignoli, riguardiamo i dettagli che potrebbero fare la differenza. Risentiamo del clima ballerino all’interno dei legami affettivi: forse è la quotidianità che genera una certa insofferenza.
Toro
Giornata ideale per concederci una gita, ritemprarci a contatto con la natura e coccolarci con trattamenti termali. Favorita l’audacia in amore. Ottime notizie per chi è sentimentalmente solo. In arrivo un invito intrigante, che dobbiamo subito accettare.
Gemelli
La Luna in quadratura ci pone di fronte a una matassa di pensieri da sbrogliare. Una voce interiore ci guida, aiutandoci a cambiare le cose. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico: cominciamo ad agire in maniera diversa.
Cancro
Dovendo fronteggiare degli imprevisti o adattarci a esigenze pratiche, possiamo contare sulla Luna in Vergine per diventare più precisi e analitici. A dispetto delle nostre fosche previsioni, di fronte a un problema troviamo appoggi e comprensione.
Leone
Carichi di energia in tutte le attività che richiedono socializzazione, oggi riusciamo a trascorrere una domenica all’insegna della convivialità. Determinati, efficienti e rapidi nell’agire, ci impegniamo per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo.
Vergine
Il Sole congiunto alla Luna nuova ci rende invincibili agli occhi dei figli o della persona amata. Nessuno concretizza la felicità come lo facciamo noi. Prendiamoci la responsabilità di agire nella coppia, senza pretendere di ottenere comunque qualcosa in cambio.
Bilancia
Una discussione animata con i nostri cari amici è uno stimolo per testare una nuova modalità di vivere un confronto, meno accusatoria e più empatica. “Aiutati che il ciel ti aiuta.” Più che la forza, servono di certo furbizia e morbidezza, le nostre peculiarità.
Scorpione
Emergono spunti di riflessione su quanto in amore abbiamo regalato a piene mani, senza trattenerci: la consapevolezza favorisce il cambiamento. Un’annosa faccenda può essere finalmente affrontata e risolta. Buone possibilità di piccole entrate.
Sagittario
Oggi scarseggiamo di senso pratico, soprattutto nelle questioni domestiche: privi di inventiva, rischiamo di commettere qualche errore di troppo. Ci attendiamo conferme da parte dell’ambiente, ma per il successo a tutto tondo bisogna ancora aspettare.
Capricorno
Sotto l’influsso della Luna nuova in Vergine, scompare ogni difficoltà organizzativa. Siamo degli ottimi padroni di casa, senza essere troppo formali. Prepariamoci a fare passi avanti, a valutare con discernimento le possibilità di un investimento economico.
Acquario
Il lavoro, nonostante sia domenica, reclama appassionatamente alcuni di noi: a fronte di impegno e dedizione, riceviamo preziosi segnali di stima. Chi, nei giorni precedenti, ha dovuto fare i conti con alcune preoccupazioni, oggi torna a riveder le stelle.
Pesci
La Luna, nel suo aspetto di opposizione, ci invita a non perdere la pazienza con chi amiamo, a seguito di disguidi dovuti a interferenze familiari. Focalizziamoci sui traguardi nei sentimenti. È ora di prendere quella decisione rimandata troppo a lungo.