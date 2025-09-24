Oggi su Rai Movie “K-Pax – Da un altro mondo”: la trama del film

Il film tratto dall’omonimo romanzo di Gene Brewer, “K-Pax – Da un altro mondo”, in onda mercoledì 24 settembre alle 21.10 su Rai Movie: la trama

Un intreccio di fantascienza, psicologia e dramma umano che racconta la storia di Prot, interpretato da Kevin Spacey. È il film tratto dall’omonimo romanzo di Gene Brewer, “K-Pax – Da un altro mondo”, in onda mercoledì 24 settembre alle 21.10 su Rai Movie. Prot, entrato nella clinica psichiatrica di Manhattan, sostiene di provenire da un lontano pianeta chiamato K-Pax.

Il medico (Jeff Bridges) che prende in cura il nuovo paziente all’inizio è molto scettico, ma poi si trova coinvolto in un viaggio sorprendente nelle fantasie e nel mistero profondo del passato dell’uomo che nasconde dolorose verità e pian piano svela emozioni complesse. Il film è diretto da Iain Softley. Nel cast anche Mary McCormack, Alfre Woodard, David Patrick Kelly.