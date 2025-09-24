Macron bloccato nel traffico a New York chiama Trump per far liberare la strada

Macron bloccato a New York chiama Trump: “Indovina? Sono fermo, dai, libera la strada”. Il presidente francese scherza al telefono sull’imprevisto all’uscita del Palazzo dell’Onu

Alla fine di una giornata storica al Palazzo di Vetro dell’Onu a New York, dove ha annunciato il riconoscimento della Francia allo Stato di Palestina, il presidente francese Emmanuel Macron ha inciampato in un imprevisto.

COSA È SUCCESSO

Come un qualsiasi cittadino, alla faccia dei protocolli di sicurezza previsti per i Capi di Stato, all’uscita dalla palazzo delle Nazioni unite i poliziotti americani non lo hanno lasciato passare: tutta la strada era infatti bloccata per il passaggio della scorta del presidente Trump.

Al premier francese non è rimasto che scendere dall’auto e segnalare l’accaduto- in tono scherzoso- al ‘collega’ americano: ha preso il cellulare e l’ha chiamato, chiedendogli la cortesia di liberare la strada. C’è voluto un po’ per tornare alla normalità, così Macron ne ha approfittato per passeggiare tra le strade della Grande Mela e regalare dei selfie ai passanti.

