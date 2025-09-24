Le anticipazioni di “Noos – Viaggi nella natura” oggi su Rai 5

Si conclude il viaggio di Albero Angela e “Noos” nel Serengeti. Nell’episodio finale, in onda mercoledì 24 settembre alle 21.20 su Rai 5, è tempo di chiudere un altro capitolo nella vita degli animali del Serengeti ed è l’epilogo di un anno straordinario per tutti loro. Ma prima, tutto intorno, c’è una landa annerita e fumosa, le conseguenze dell’enorme incendio. Quale delle famiglie ne è uscita viva e chi è ancora disperso? Le piogge torrenziali portano speranza e il Serengeti rinasce come un paradiso verde mentre l’acqua disseta la terra bruciata. Rispecchiando i cambiamenti nel paesaggio, il ciclo di morte e rinascita diventa visibile, mentre gli anziani del Serengeti preparano i loro giovani per l’età adulta e una vita da soli. La leonessa Kali è viva, ma uno dei suoi tre cuccioli è scomparso.

Kike il ghepardo ritorna e deve addestrare i suoi figli quasi adulti a sopravvivere da soli. Le praterie di erba bassa sono il terreno di allenamento perfetto per queste lezioni di sopravvivenza. Kike insegna loro a inseguire e far inciampare la preda. Una giraffa, addolorata per la morte inspiegabile del suo cucciolo, interrompe l’addestramento dei ghepardi. Il capo dei licaoni Jasari sta anche mostrando ai suoi cuccioli come sopravvivere da soli. Nel fiume in piena, il cucciolo della matriarca degli elefanti Nalla lotta con la corrente. Bakari ritorna quando una battaglia con un branco di babbuini rivali minaccia la sua famiglia, e mostra ancora una volta il suo coraggio. Kali andrà incontro ad altre sorprese, che portano speranza per il suo futuro e per quello del suo branco. Kike deve lasciare i suoi cuccioli e sperare che siano pronti per l’indipendenza.

Con la morte di un vecchio elefante maschio, tutte le famiglie si riuniscono e le vecchie rivalità si stemperano in una tregua rara. Con un nuovo capo al comando dei babbuini, l’armonia della natura viene ripristinata e, per ora, il futuro è luminoso per le famiglie del Serengeti.