Il film “Love again” con Priyanka Chopra Jonas oggi su Rai 1: la trama

Stasera su Rai 1 in onda il film “Love Again” con protagonisti Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Celine Dion: ecco la trama

Remake in lingua inglese del film tedesco SMS fur Dich del 2016, “Love Again” è il film che segna il debutto cinematografico di Céline Dion proposto da Rai 1 mercoledì 24 settembre 2025 alle 21:25.

Dopo la tragica morte del suo fidanzato, Mira Ray continua a inviare messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare, ignara del fatto che il numero è stato riassegnato al telefono aziendale di Rob Burns, un giornalista. Rob, colpito dalla sincerità dei messaggi, cerca di scoprire l’identità della misteriosa mittente e, nel frattempo, riceve l’incarico di scrivere un articolo sulla cantante Céline Dion. Con l’aiuto di Céline, Rob cerca di capire come incontrare Mira e conquistare il suo cuore, mentre Mira lotta con il dolore e la speranza di trovare conforto