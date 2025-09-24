Gli episodi 3 e 4 della serie “Occhi di gatto” stasera su Rai 2: la trama

Torna stasera in prima visione Tv su Rai 2 la prima stagione della serie “Occhi di gatto”: in onda gli episodi “Alexa” e “Quentin”, ecco la trama

Tratta dall’omonimo manga, la serie francese “Occhi di gatto” sarà proposta in prima visione anche mercoledì 24 settembre 2025 alle 21:20 su Rai 2.

Nell’episodio 3 “Alexia”, Tamara, Sylia e Alexia riescono ad imbucarsi ad un evento molto esclusivo all’interno della Reggia di Versailles, organizzato da Chassagne. Questi, per far sparire tutti i suoi quadri rubati, mette in piedi un’asta per monetizzare e non avere problemi in futuro. Tra questi pezzi in vendita c’è anche il famoso quadro “Occhi di Gatto”. Le tre ladre riescono a rubare molte opere e a portarle via, ma tra queste non c’è il quadro che loro cercavano.

Nell’episodio 4 “Quentin”, Tamara, Sylia e Alexia riescono a mettersi d’accordo con Chassagne e a tentare di fare lo scambio dei quadri rubati con “Occhi di Gatto”. Tutto sembra funzionare alla perfezione per le tre ladre, ma ad un certo punto Tamara viene scoperta dall’uomo che inizia a seguirla. Per scappare, si traveste e si nasconde tra la folla ed è costretta a lasciare il quadro sotto un chiosco per evitare che venga sottratto.