Attacco alla Global Sumud Flotilla, il racconti di Annalisa Corrado e Arturo Scotto

“Tutto è iniziato con la musica fortissima degli Abba”: dalla Global Sumud Flotilla il racconto di Annalisa Corrado e Arturo Scotto

Tutto “è iniziato stanotte, poco prima della mezzanotte, con un ingresso inquietante. Sulle radio che usano i comandanti per le comunicazioni di emergenza è arrivata una musica fortissima degli Abba. Pensavamo ad uno scherzo, e invece no, era il primo atto di intimidazione per dirci che erano vicini abbastanza per entrare nella radio. E poi hanno cominciato ad arrivare le polveri urticanti, le bombe sonore, ne abbiamo viste e sentite moltissime. Abbiamo scrutato il cielo tutta la notte e per fortuna la nostra barca non ha subito danneggiamenti ma altre barche sì perchè le bombe sonore che fanno rumore e luce se vanno sulle vele possono fare danni”. Così la parlamentare dem Annalisa Corrado dall’imbarcazione della Global Sumud Flotilla su cui si trova.

Poi il racconto del deputato dem di Arturo Scotto: “Chiediamo al governo italiano di ottenere immediatamente delle spiegazioni. Da dove sono partiti questi droni? Quali origine abbiano e quali obiettivi vogliono perseguire? Siamo di fronte a una intimidazione chiara che vuole rallentare, se non addirittura fermare, la Flotilla. Non farla arrivare a Gaza. Noi vogliamo arrivare a Gaza in sicurezza. Questa missione umanitaria è disarmata e pacifica, vuole semplicemente aiutare una popolazione stremata da due anni di guerra e di carestia”.

SCHLEIN: “IN CONTATTO CON PARLAMENTARI MENTRE ESPLODEVANO BOMBE“

“L’attacco a Global Sumud Flotilla avvenuto questa notte è di estrema gravità e preoccupa moltissimo. Ero in contatto telefonico coi nostri parlamentari a bordo mentre esplodevano le bombe sonore sulle barche”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)