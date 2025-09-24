Attaccata la Global Sumud Flotilla, la sinistra occupa l’aula della Camera

Proteste in aula dopo i fatti di questa notte, che hanno visto attacchi con bombe sonore e polveri urticanti nei confronti della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza

Proteste alla Camera dopo gli attacchi che si sono verificati nella notte nei confronti della Sumud Flotilla, che nella notte ha denunciato sorvolo di droni, bombe sonore e polveri urticanti (ma anche esplosioni a poca distanza) in acque internazionali. Sinistra italiana e Verdi hanno ‘occupato’ l’aula, alzandosi in piedi e sistemandosi nei banchi del governo, per chiedere a gran voce che il ministro Guido Crosetto riferisca immediatamente in aula sull’accaduto. Avs ha chiesto la “convocazione della conferenza dei capigruppo, iniziative immediate del ministro Crosetto a difesa della Flottiglia sotto attacco dei droni israeliani e le comunicazioni di Giorgia Meloni”. La seduta è stata sospesa. Il ministro Crosetto, ha poi detto il presidente della Camera La Russa, oggi è all’estero e parlerà domani.

LA RUSSA: “DOMANI CROSETTO RIFERIRÀ IN AULA”

“Abbiamo già contattato il ministro Crosetto che è all’estero e ci ha assicurato che rientrerà in giornata”. Quindi, alla fine “della giornata stabiliamo l’ora di domani in cui il ministro riferirà. E’ una richiesta legittima di informazione, i ministri degli esteri e della difesa sono all’estero, il ministro Crosetto rientra e domani verrà”. Lo dice in aula il presidente del Senato Ignazio La Russa di fronte alla richiesta arrivata dai banchi dell’opposizione che il governo riferisca in aula su quanto accaduto stanotte alla Global Sumud Flotilla.

PD: “CHIEDIAMO INTERVENTO VON DER LEYEN E METSOLA NEI CONFRONTI ISRAELE”

“Con i droni, nel cuore della notte, è stata attaccata la flotilla della Global Sumud davanti alle coste della Grecia. Bombe sonore, spray urticanti: alcune imbarcazioni colpite, un paio danneggiate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. A bordo ci sono i nostri parlamentari – Arturo Scotto e Annalisa Corrado – insieme ad altri deputati e insieme ai volontari di una missione umanitaria che porta cibo e medicinali alla popolazione palestinese di Gaza. Chiediamo alla Presidente del Parlamento europeo e alla Presidente della Commissione di intervenire subito nei confronti di Israele per garantire la sicurezza di chi è a bordo. Nessuno tocchi la flotilla! È il momento di una condanna internazionale chiara del governo Netanyahu. È il momento di boicottare i prodotti israeliani. E l’Italia, come già ha fatto la Spagna, decida finalmente per l’embargo totale delle armi. In gioco c’è una sola scelta: l’umanità contro la barbarie”. Lo dichiara Sandro Ruotolo, europarlamentare del Partito democratico e componente della segreteria PD.

M5S CAMPIDOGLIO: “FLOTILLA SOTTO ATTACCO, SERVE SCORTA”

“Dopo ripetute azioni di disturbo, Israele ha deciso di passare il segno: da questa notte la Global Sumud Flotilla è sotto attacco dei droni. A quanto risulta finora 11 delle 51 imbarcazioni sono state colpite, tra l’altro, con spray urticanti e bombe sonore; gli attacchi hanno inoltre spezzato alcuni alberi e danneggiato diverse vele”. Così, in una nota, il Movimento 5 Stelle in Campidoglio.

“L’aggressione compiuta da Israele, ancora una volta, è illegale, perché stiamo parlando di una flotta civile che stava navigando vicino Creta, in acque internazionali. Flotta di cui fanno parte anche passeggeri e barche italiane. La risposta del nostro Paese non deve farsi attendere: Tajani richiami subito l’ambasciatore in Israele e fornisca una scorta alla Flotilla per tutelare i civili in pericolo. L’Italia non può restare a guardare in attesa di un’altra tragedia”, conclude la nota.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)