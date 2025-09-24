Andrea Carboni presenta i prossimi showcase live

Dopo l’uscita in primavera del suo ultimo album Passanti, mostri e fantasmi, il cantautore toscano Andrea Carboni si accinge a presentarlo in una serie di showcase live
Ecco la lista delle date al momento confermate:
venerdì 26 settembre
Firenze – B.east Gallery / Bestiario
sabato 27 settembre
Pisa – Studio Gennai
venerdì 3 ottobre
Pontedera – Il Giradischi
domenica 5 ottobre
Livorno – Symphony
venerdì 10 ottobre
Arezzo – Vieri Dischi
sabato 11 ottobre
Grosseto – Quanto Basta Libreria
venerdì 17 ottobre
Pistoia – Lo Spazio Libreria Bacaro
domenica 19 ottobre
Pietrasanta – Monolith Dischi
venerdì 24 ottobre
Empoli – Bonistalli Musica
sabato 25 ottobre
Pisa – Galleria del disco
domenica 26 ottobre
Livorno – Surfer Joe
Oltre alla versione digitale già disponibile di Passanti, mostri e fantasmi, in uscita anche un’elegante edizione in vinile trasparente a tiratura limitata (150 copie). Il vinile, in uscita il 25 settembre, è ordinabile sul Bandcamp ufficiale dell’artista.