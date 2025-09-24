Anche la Repubblica di San Marino riconosce lo Stato di Palestina. La decisione è stata resa pubblica in una nota ufficiale diffusa dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
La Repubblica di San Marino ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina come soggetto di diritto internazionale, sovrano e indipendente. La decisione è stata resa pubblica in una nota ufficiale diffusa dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, che sottolinea l’impegno del piccolo Stato nel promuovere la pace, il dialogo e il rispetto del diritto internazionale.
“Il Congresso di Stato, nella seduta odierna, ha adottato una propria delibera con la quale si è provveduto al ‘riconoscimento da parte della Repubblica di San Marino dello Stato di Palestina quale Stato sovrano e indipendente, entro i confini internazionalmente riconosciuti e nel rispetto delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite’”. A darne notizia, è il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che si rende portavoce della volontà unanime delle Istituzioni e della comunità sammarinese, “nel riaffermare il sostegno alla soluzione dei due Stati, che non può prescindere da uno Stato di Palestina sovrano, indipendente, che viva in pace e nel reciproco riconoscimento dello Stato d’Israele”.
Nella medesima delibera presentata oggi, il Congresso di Stato “autorizza altresì il Segretario di Stato Beccari a comunicare tale decisione alla comunità internazionale nell’ambito dei lavori della 80ma Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in corso in questi giorni a New York, unendosi così al gruppo di Paesi che hanno assunto la medesima posizione“.
San Marino “riafferma e concretizza ulteriormente la posizione di neutralità attiva, che da sempre contraddistingue la politica estera della Repubblica. Uno Stato presente, attento e non indifferente agli attuali scenari geo politici. Il prossimo passaggio prevede il mio intervento, nella giornata di sabato, in Assemblea Generale e successivamente la comunicazione ufficiale alle competenti Autorità dello Stato di Palestina”, conclude Beccari.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)