Un viaggio complicato in “Patagonia” stasera su Rai 5: la trama

Il film “Patagonia” di Simone Bozzelli, proposto in prima visione Rai martedì 23 settembre alle 22.55 su Rai 5. Con Andrea Fuorto, Augusto Mario Russi: la trama

Yuri, un ventenne che vive con la zia in un paese abruzzese, trova in Agostino, un girovago già uomo, ma con lo spirito di un ragazzino, la spinta ad andarsene e a lasciarsi alle spalle una vita noiosa. Ma il viaggio si trasforma presto in una spirale di dipendenza e prigionia. È il film “Patagonia” di Simone Bozzelli, proposto in prima visione Rai martedì 23 settembre alle 22.55 su Rai 5. Con Andrea Fuorto, Augusto Mario Russi.