“The Northman”, ispirato alla leggenda di Amleto, stasera su Rai 4: la trama del film

Diretto dal regista pluripremiato Robert Eggers, il film “The Northman” (2022) è proposto martedì 23 settembre alle 21.20 su Rai 4. Al suo ritorno da un lungo viaggio, Re Aurvandil finisce vittima di un complotto ordito da suo fratello Fjölnir, che lo uccide sottraendogli moglie e regno; suo figlio Amleth, invece, riesce a fuggire ma viene dato per morto.

Anni dopo, Amleth dopo esser diventato un guerriero conquistatore facendo suoi i poteri delle genti vichinghe, ritorna nel suo regno per vendicarsi dello zio.

Interpretato da Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Willem Dafoe ed Ethan Hawke, “The Northman” si ispira all’episodio “Amleth” di Saxo Grammaticus poi riadattato da Shakespeare nella celebre tragedia ed è stato girato nelle lande dell’Irlanda del Nord per rappresentare con accuratezza storica usi e tradizioni della cultura vichinga. La produzione del film si è avvalsa della collaborazione con il Dipartimento di Archeologia e Storia Antica dell’Università di Uppsala, in Svezia.