Stasera su Rai 2 torna “Freeze” – Chi sta fermo vince” con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales

In prima serata su Rai 2 il secondo appuntamento con “Freeze” – Chi sta fermo vince”, il game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales
Sono Paola Barale, Elettra Lamborghini, Alessia Lanza, Antonio Ornano, Francesco Paolantoni, Scintilla, Gabriele Vagnato, Nicola Ventola i concorrendti del secondo appuntamento, con ”Freeze – Chi sta fermo vince!”, il nuovo game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, in onda martedì 23 settembre alle 21.20 su Rai 2. Dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli le otto nuove celebrità, chiuse in una stanza, cercheranno di restare immobili qualunque cosa accada.
Quando Nicola Savino annuncerà il momento “Freeze”, i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. A metterli alla prova, una serie di situazioni e provocazioni pensate per testare il loro sangue freddo. I concorrenti non sapranno mai cosa li aspetta, e dovranno affrontare ogni round con autocontrollo e nervi d’acciaio.