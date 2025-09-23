Si chiama e-babyVAN il prototipo di van elettrico presentato al Salone del Camper

Si chiama e-babyVAN il prototipo di van elettrico presentato in anteprima assoluta al Salone del Camper di Parma, prenotabile e in consegna da gennaio 2026

Con e-babyVAN il nuovo brand torinese dei veicoli ricreazionali III MARI, distribuito da EWAY, ha partecipato per la prima volta al Salone del Camper con una novità che ha catalizzato l’attenzione di moltissimi visitatori, che hanno avuto modo di ammirare un esempio di veicolo ricreazionale interamente costruito in Italia, di grande design, dimensioni super compatte (1.680 x 4.300), con un’abitabilità senza pari per la sua categoria, con un letto di 1,6 x 2 m. L’apertura del tetto a fungo permette infatti l’utilizzo di tutte le sue funzioni in piedi e anche di sedersi sul letto.

Potente per la sua fascia, 40 kW e batterie di 46 kWh, il van può raggiungere i 100 km/h, ha un’autonomia reale di 300 km (+ 100 km con i pannelli fotovoltaici ENECOM) e una capacità di ricarica totale di batterie di 60 minuti.

Con questo veicolo, III MARI intendere vincere la grande sfida di posizionamento del marchio italiano nel mercato consumer dei veicoli ricreazionali elettrici in Europa. Ed è fra i pochi marchi del settore 100% elettrico che si posiziona sul mercato dei camper, che insieme agli altri prodotti distribuiti da EWAY, offre un’ampia gamma di soluzioni per la mobilità dolce, che spazia dal monopattino alla bici, dallo scooter alla mini car.

“Siamo certi che il binomio prestazioni elevate-design donerà grandi soddisfazioni a tutti coloro che sono sensibili all’ambiente – ha dichiarato Antony Demetriou, socio fondatore di EWAY. Noi lavoriamo in questa direzione da quasi dieci anni, e cerchiamo di tradurre in prodotti i desideri dei nostri clienti“.