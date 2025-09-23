Si avvicina l’unico appuntamento italiano con i Lettuce, la band jazz-funk di Boston

Il leggendario collettivo jazz-funk Lettuce è pronto per tornare in Italia in occasione del tour internazionale! Si esibiranno dal vivo sabato 27 settembre in Santeria Toscana 31

Il leggendario collettivo jazz-funk Lettuce è pronto per tornare in Italia in occasione del tour internazionale! Si esibiranno dal vivo sabato 27 settembre in Santeria Toscana 31 a Milano. I biglietti per lo show sono acquistabili sui circuiti ufficiali Ticketone, Ticketmaster e DICE.fm.

LETTUCE

27.09.2025 – Santeria Toscana, 31 – Milano

Biglietti: euro 30,00 + prev.

acquistabili su Ticketone, Ticketmaster e DICE.fm

Per info: www.virusconcerti.com

Il gruppo ha recentemente pubblicato una cover di “Rising to the Top” di Keni Burke. Il singolo anticipa l’uscita del nuovo album della band, Cook, in arrivo il 3 dicembre su Lettuce Records, l’etichetta fondata dalla stessa band.

Originariamente pubblicata nel 1982 dall’ex membro dei Five Stairsteps Keni Burke, “Rising to the Top” viene rivisitata dai Lettuce con un’energia nuova, riportando in vita questo classico R&B. Il videoclip, girato e montato dal tastierista e cantante Nigel Hall, porta gli spettatori all’interno di una sessione in studio della band, attraverso riprese intime e filtri dal gusto retrò. La versione dei Lettuce è una vera e propria lettera d’amore all’R&B degli anni ’80, che ha profondamente influenzato il loro sound.

Il batterista Adam Deitch ha definito “Rising to the Top” un “classico soul R&B – un brano che ho ascoltato da bambino. Grazie all’Hip-Hop ho scoperto l’originale e, come spesso accadeva, sono rimasto incantato, proprio come per tante altre canzoni che ho conosciuto attraverso l’Hip-Hop negli anni della mia formazione. Ho sempre desiderato suonarla e sono grato di aver trasformato questo sogno in realtà”.

La rilettura dei Lettuce del classico di Burke si presenta come una colonna sonora spensierata di fine estate, che trasmette un messaggio di positività e fiducia in sé stessi. “Credi profondamente in te stesso. Non dare mai ascolto ai dubbi che gli altri nutrono sul tuo potenziale”, conclude il bassista Erick “Jesus” Coomes.

LETTUCE è (a) l’ingrediente base per un’insalata, (b) slang per denaro contante, (c) una pianta verde che può essere fumata, (d) un collettivo musicale di sei membri formatosi nel 1992 da quattro studenti del prestigioso Berklee College of Music, oppure (e) tutte le precedenti. Se hai risposto “e”, allora hai colto la magia di una band che alimenta la ricca storia del funk unendola a hip-hop, rock, psichedelia, jazz, soul, jam, go-go e avanguardia.

Il sestetto nominato ai GRAMMY® è composto da Adam Deitch (batteria) Adam “Shmeeans” Smirnoff (chitarra), Erick “Jesus” Coomes (basso), Ryan Zoidis (sassofono, baritono, tenore, Korg X-911), Eric “Benny” Bloom (tromba, fiati), e Nigel Hall (voce, Hammond B-3, Rhodes, clavinet, tastiere).