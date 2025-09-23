Scontri al corteo per la Palestina a Milano: arrestati 5 manifestanti

Guerriglia a Milano al corteo per la Palestina, ci sono 5 arresti. Tra loro due minorenni e due ragazze. Sono tutti accusati di resistenza, nessuno di danneggiamento

Scattano le prime contromisure dopo la giornata di disordini e guerriglia urbana a Milano, avvenuta davanti alla stazione centrale in chiusura della manifestazione pacifica per Gaza. Le persone arrestate dalla Polizia per il fatti di ieri a Milano sono cinque.

L’iter che seguiranno non è lo stesso per tutti. Due ragazze, che sarebbero vicine all’area dei centri sociali, sono accusate di resistenza aggravata e saranno giudicate per direttissima (quindi compariranno subito, presumibilmente già oggi) davanti a un giudice monocratico. Per un altro ragazzo, accusato di resistenza e lesioni aggravate, ci sarà la convalida dell’arresto e quindi dovrà comparire nei prossimi giorni davanti a un gip. Sono stati arrestati anche due ragazzi minorenni, di cui si occuperanno i magistrati dei minori.

Su nessuno dei cinque arrestati pende l’accusa di danneggiamento. A Milano, davanti al Tribunale, c’è la Polizia con due blindati per monitorare la situazione in caso i centri sociali organizzassero un sit in di solidarietà agli arrestati.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)