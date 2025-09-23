Negli Stati Uniti ripristinato lo show di Jimmy Kimmel

Ripristinato lo show di Jimmy Kimmel: la decisione era stata presa dalla Walt Disney Co. dopo le pressioni del presidente della Federal Communications Commission Brendan Carr

Sospensione finita per Jimmy Kimmel: il suo show tornerà in onda a partire da questa sera. Lo ha annunciato la Walt Disney Co., la società madre della ABC dove il programma va in onda.

“Mercoledì scorso abbiamo deciso di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione di tensione in un momento così emotivamente delicato per il nostro Paese. È una decisione che abbiamo preso perché abbiamo ritenuto che alcuni commenti fossero inopportuni e quindi insensibili“, ha dichiarato la compagnia in un comunicato commentando quanto accaduto dopo i commenti del conduttore al Jimmy Kimmel Live! sull’uccisione dell’attivista conservatore Charlie Kirk. Una scelta, quella di Disney, arrivata dopo le pressioni del presidente della Federal Communications Commission Brendan Carr che aveva chiesto la sospensione di Kimmel.

Poi il dietrofront: “Abbiamo trascorso gli ultimi giorni a confrontarci con Jimmy e, dopo queste conversazioni, abbiamo deciso di riprendere lo show martedì“, si legge ancora. Kimmel non ha rilasciato dichiarazioni sul suo ritorno.

OCCHI PUNTATI SUL PROSSIMO MONOLOGO DEL CONDUTTORE

Ora l’attesa è per un suo prossimo monologo sulla questione. C’è chi chiede delle scuse. “Abbiamo toccato nuovi minimi durante il fine settimana con la banda MAGA che ha cercato di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro”, aveva detto il conduttore.

“Grazie a tutti tranne che a Brendan Carr. Questa è una vittoria per la libertà di parola ovunque“, ha scritto invece su X il governatore della California Gavin Newsom. Anna Gomez, l’unica commissaria democratica della FCC, festeggia il reintegro di Kimmel: “Sono lieta di vedere la Disney trovare il coraggio di fronte alle evidenti intimidazioni del governo. Continuerà a essere compito nostro, come cittadini, contrastare la crescente campagna di censura e controllo di questa amministrazione“.

Gomez è stato l’unica commissaria a esprimersi contro la sospensione di Kimmel, affermando: “Non è stata violata alcuna norma della FCC. La FCC non ha alcun diritto di minacciare le emittenti”. Per quella che poi si è rivelata una breve sospensione anche il presidente Donald Trump aveva esultato: “Ottime notizie per l’America: lo show di Jimmy Kimmel, con ascolti in discussione, è cancellato. Congratulazioni ad ABC per aver finalmente avuto il coraggio di fare ciò che andava fatto. Kimmel non ha nessun talento e ha ascolti peggiori persino di Colbert, se possibile”.

