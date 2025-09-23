Tratto dall’omonimo romanzo di John Grisham, “La giuria”, un thriller con Cusack, Hoffman e Hackman, oggi su Rai Movie: la trama

Martedì 23 settembre alle 21.10 Rai Movie propone il thriller giudiziario “La giuria”, tratto dall’omonimo romanzo di John Grisham. Il film, con la regia di Gary Fleder, racconta la difficile battaglia legale di una vedova con figli piccoli che decide di citare in giudizio un consorzio di produttori di armi, ritenuto responsabile di aver facilitato l’uso illecito delle armi e in particolare quella usata da un impiegato per compiere una strage sul posto di lavoro.

Il processo si svolge nel tribunale di New Orleans, dove un avvocato idealista guida l’accusa, mentre la difesa si avvale di Rankin Fitch, un consulente spregiudicato specializzato nella manipolazione delle giurie. Mentre emerge la misteriosa figura di un giurato disposto a vendere il proprio voto, giochi di potere, intrighi e inganni muovono personaggi intensi e credibili, interpretati da attori del calibro di John Cusack, Dustin Hoffman, Gene Hackman e Rachel Weisz. La regia è impeccabile nel costruire una tensione crescente, mantenendo un ritmo incalzante che tiene lo spettatore incollato fino all’ultimo allo schermo.