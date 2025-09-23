Incidente sul set per Tom Holland: lungo stop alle riprese di Spider-Man

Incidente sul set di Spider-Man per Tom Holland: riprese sospese. ‘attore si prenderà diversi giorni di pausa per consentire il recupero: ecco cosa è successo
Paura sul set per Tom Holland. L’attore avrebbe riportato una lieve commozione cerebrale durante le riprese del nuovo film prodotto da Sony “Spider-Man: Brand New Day”. A riferirlo è The Hollywood Reporter.
Alcune fonti spiegano che il 29enne si prenderà diversi giorni di pausa per consentire il recupero, una decisione presa “per precauzione” come riporta Deadline. The Sun, invece, riferisce del fatto che l’attore ha battuto la testa cadendo durante un’acrobazia. Nessun altro è rimasto ferito nell’incidente avvenuto venerdì scorso ai Leavesden Studios di Londra. Holland, il giorno dopo l’incidente ha partecipato a una cena di beneficenza con il padre Dominic e Zendaya, ma è andato via prima perché non si sentiva molto bene.
UNA RIUNIONE PER RIPROGRAMMARE LE RIPRESE
Sony si riunirà oggi per capire come procedere con la produzione della pellicola, la quarta della saga sul supereroe, e riprogrammare le riprese. Holland è ormai protagonista amatissimo della saga – accanto alla compagna e futura sposa Zendaya – dal 2017, anno del debutto con “Spider-Man: Homecoming”. Nel 2019 l’uscita di “Spider-Man: Far From Home” e nel 2021 quella di “Spider-Man: No Way Home”. Quest’ultimo il film con maggior incasso di sempre dello studio con 1,91 miliardi di dollari. Un record che ha surclassato quello di “Far From Home”: il primo film di Spider-Man a superare il miliardo di dollari di incassi. La quarta parte arriverà al cinema il 31 luglio 2026. Per i fan del genere, il prossimo anno segnerà anche l’uscita di “Avengers: Doomsday”, prevista per dicembre 2026.
