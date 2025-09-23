In arrivo la nuova collezione FW25 di MIGA STUDIO

MIGA STUDIO torna a sorprendere con una collezione che non si limita a mostrare, ma scava a fondo nell’identità del brand
MIGA STUDIO torna con una collezione che esplora a fondo il DNA del brand — una narrazione costruita su materiali puri, forme decise e architetture visive.
La collezione FW25 non si limita a introdurre nuovi modelli; approfondisce le famiglie esistenti, aggiungendo struttura e ricchezza, pur mantenendo l’equilibrio che definisce il brand: un’armonia tra sperimentazione estetica e precisione funzionale.
NUOVA PROFONDITÀ PER LE FAMIGLIE ICONICHE
{TAISHO} – Acetato Takiron 8,5 mm
Due nuovi modelli scolpiti nel celebre acetato giapponese Takiron:
MV228 KEIRO (軽量) – “Leggerezza strutturale”
Colori: Nero, Havana Striato, Verde Trasparente, Havana Gradient Grigio Trasparente.
MV229 KIWAMI (極み) – “Perfezione” o “Precisione assoluta”
Colori: Nero, Havana Marrone Striato, Blu Trasparente, Verde Havana.
{TITAN} – Monoblocchi in Titanio Puro
Due nuovi modelli realizzati in titanio pieno:
MV968 TENSU (転素) – “Elemento in trasformazione”
Colori: Nero Opaco, Argento Opaco, Bronzo Antico Opaco.
MV969 SEKI (石) – “Pietra”, simbolo di resilienza e durabilità
Colori: Oro Chiaro Opaco, Verde Antico Opaco, Gunmetal Scuro Opaco.
Questi design celebrano il dialogo tra forza e leggerezza, con frontali ampi e dettagli scultorei che lasciano un’impronta visiva decisa.
Save the Date – September 2025
SILMO – 26–29 September | Paris, France – Hall 7 – Stand C062
Marais 126 Gallery – 126 Rue de Turenne, Paris – Saturday 27 September, 6:00 PM – 10:00 PM