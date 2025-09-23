Gli scontri al corteo per la Palestina di Milano ripresi in diretta dal Pirellone: il video

I consiglieri regionali assistono agli scontri al corteo per la Palestina di Milano in diretta dal Pirellone. L’ira del centrodestra si abbatte sui disordini: “Pacifisti ma poi devastano”

L’ira del centrodestra si abbatte sui responsabili degli scontri di Milano.

“Una vergogna da cui, almeno stavolta- dice Silvia Sardone, vicesegratario Lega e consigliere comunale- speriamo che la sinistra nazionale e locale prenda le distanze. A tutto ciò, ovviamente, concorre l’incapacità amministrativa della giunta Sala che da sempre coccola gli antagonisti”.

I consiglieri regionali hanno visto i disordini in Centrale direttamente dalle finestre degli uffici al Pirellone.

E’ il caso di Marco Bestetti (Fdi): “ho assistito personalmente alle vergognose violenze ai danni degli agenti di Polizia e Carabinieri in Stazione Centrale, che è stata trasformata in un vero campo di battaglia col lancio di sassi, bastoni, transenne, cestini e biciclette. Si travestono da pacifisti, ma questi ‘pro Pal’ sono solo pericolosi violenti, degni sostenitori dei terroristi di Hamas”.

“Non esiste nessun nesso tra l’assurdo sciopero proclamato per la Palestina e la guerriglia urbana vista oggi in Stazione Centrale- interviene il capogruppo leghista Alessandro Corbetta– è stato solo un pretesto per devastare e distruggere. Spero che i facinorosi vengano individuati e assicurati alla giustizia”. Sempre dalla Lega interviene il deputato Fabrizio Cecchetti: “il conflitto in Medio Oriente è una vicenda drammatica e complessa, ma non può diventare il pretesto per importare caos e violenza nelle nostre città”.

Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Lombardia, fa notare come “la guerra tra Israele e Palestina non si ferma con gli scontri di piazza a Milano od ancora occupando una scuola o la metro, ma solo con il dialogo e la diplomazia internazionale. Alimentare odio e tensioni sul nostro territorio non aiuta nessuno e mette in pericolo la sicurezza dei cittadini e delle nostre Forze dell’Ordine”.

Simone Orlandi e Deborah Dell’Acqua, coordinatore e vice-coordinatore di Fratelli d’Italia Milano città, postano video degli scontri e concludono: “Strumentalizzano la tragica guerra di Gaza per aggredire le Forze dell’Ordine. Parlano di pace e manifestano usando la violenza. In Stazione Centrale in queste ore vediamo il peggio che Milano ha da offrire. Basta giustificazioni: servono pene certe e che la magistratura condanni queste persone”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)