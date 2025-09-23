Duro colpo alla ’Ndrangheta: 26 arresti della cosca Piromalli, in manette anche Facciazza

Blitz all’alba dei carabinieri del Ros di Reggio Calabria per l’operazione “Res Tauro”: 26 arresti della cosca Piromalli, in manette anche Facciazza

Blitz nelle prime ore del mattino di oggi, martedì 23 settembre, dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria che hanno arrestato 26 persone, ritenute affiliate alla cosca di ndrangheta ‘Piromalli’, operante nella Piana di Gioia Tauro. Il provvedimento, rientrante nell’operazione ‘Res Tauro’ è stato richiesto dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.

LE ACCUSE

Le accuse sono di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di armi.

Le indagini, riguardano la cosca Piromalli, articolazione della ndrangheta di particolare rilievo nel panorama criminale della quale sono stati ricostruiti gli assetti e le attività delittuose.

IL CAPO CLAN

Tra gli arrestati anche il capo cosca, Pino Piromalli, 80 anni, detto “Facciazza” e conosciuto anche con il soprannome di “sfregiato”. Il boss di Gioia Tauro nel 2021 aveva finito di scontare 22 anni di carcere al 41 bis ed era tornato in libertà. Era stato arrestato nel 1999 dopo sei anni di latitanza. Pino Piromalli è il principale indagato nell’inchiesta Res Tauro.

