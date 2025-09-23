Beatrice Venezi nuova direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia

Beatrice Venezi è la nuova direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia. La direttrice d’orchestra e pianista toscana è una delle poche figure femminili a ricoprire ruoli di vertice nei grandi teatri lirici internazionali
La Fondazione Teatro La Fenice ha scelto Beatrice Venezi come sua nuova direttrice musicale, con una decisione unanime da parte del Consiglio di Indirizzo. La direttrice d’orchestra e pianista toscana è una delle poche figure femminili a ricoprire ruoli di vertice nei grandi teatri lirici internazionali.
La scelta di Venezi è stata accolta con grande soddisfazione. “Una donna che a soli 35 anni ottiene un meritato e prestigioso successo. E’ una grande notizia anche perché la Venezi è una delle poche donne al mondo ad assurgere ad un incarico di vertice nell’ambito dei teatri lirici, confermando così la vocazione di Venezia e del Veneto a valorizzare in ogni occasione la figura femminile”, dice il presidente del Veneto, Luca Zaia. “Auguro a Venezi i migliori successi nel prosieguo di una carriera già estremamente prestigiosa. La sua giovane età- conclude- costituisce anche un grande esempio per i ragazzi e le ragazze che abbiano un’aspirazione nella vita: l’impegno e le qualità personali pagano sempre”.
“Sono sicuro che Beatrice Venezi darà il suo contributo con la dedizione, la professionalità e la creatività richieste dal suo ruolo. Al Sovrintendente Nicola Colabianchi i miei più sentiti complimenti per la scelta lungimirante”, scrive in una nota il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
