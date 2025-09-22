“Tutto a posto” di Giorgio Romano stasera su Rai 1: la trama

Stasera su Rai 1 “Tutto a posto” di Giorgio Romano. La trama del film tv su un’improbabile amicizia tra risate e momenti di riflessione

Cosa hanno in comune Francesco Gallo, professore calabrese non vedente, chiuso in sé stesso e con poca fiducia nel genere umano, e Salvatore, detto Sasà, ventenne scapestrato che vive alla giornata, approfittando di tutto e tutti per ottenere ciò che gli serve? Apparentemente nulla, ma a volte c’è il destino a fare la sua parte. I due, infatti, si incontrano casualmente davanti al Museo archeologico di Reggio Calabria: con la scusa di aiutarlo a portare la spesa, Sasà si infila di nascosto nell’abitazione del professore, convinto di poterci restare, approfittando della cecità del padrone di casa.

Tra risate e momenti di riflessione, inizia così un percorso che porterà entrambi a conoscersi e infine, a riconoscersi in ciò che è più lontano da loro: la capacità di amare. E’ la storia di un’improbabile amicizia – e di come persone molto diverse tra loro, possano imparare a volersi bene – quella che Giorgio Romano dirige in “Tutto a Posto”, un film tv della collana “Purché finisca bene” prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, in onda lunedì 22 settembre in prima serata su Rai 1.

A interpretare il professor Francesco Gallo è l’attore torinese Michele Di Mauro, mentre nella parte di Sasà c’è il giovane Michele Eburnea. Con loro, nel cast, anche Susy Del Giudice – la portinaia Angela con grande parlantina e tanto senso dell’umorismo, che legge le storie al professor Gallo -, Giulia Fazzini, nel ruolo di Anna, bella “floral designer” di cui si innamora Sasà, Antonio Gerardi nel ruolo di Sante, fiorista suo malgrado, che sogna di fuggire in barca a vela.

“La visione che questo racconto mi ha restituito – dice il regista Giorgio Romano – è soprattutto nei silenzi, nella dilatazione del tempo dell’ascolto. Importanti sono infatti i momenti che raccontano la complicità muta tra due individui così lontani, eppure così complementari. La musica come un metaforico Virgilio, ci accompagna in questo viaggio fatto di tante risate, ma anche di profondi momenti di riflessione sulle scelte che facciamo per definire chi siamo”.

“Tutto a posto” è un film tv con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e il contributo di Fondazione Calabria Film Commission.