Torna Giuro con il nuovo EP all’insegna della disillusione generazionale

Sputnik Music Group presenta “POPNOIA”, il nuovo EP della band pontina GIURO in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio

Un EP che nasce come esperimento autoprodotto nello studio dei GIURO per “provare a perdere un po’ di attitudine rock al servizio del pop” con testi all’insegna della disillusione generazionale. Registrato tra settembre 2024 e gennaio 2025 è un lavoro semplice ed essenzialmente pop composto da quattro tracce diverse tra loro per scrittura e condizioni temporali.

ASCOLTA l’EP: https://orcd.co/popnoia

“POPNOIA è una denuncia alla monotonia del pop moderno. POPNOIA è la dimostrazione che un buon pop è possibile e che la noia è data dalla monotonia del mercato discografico. POPNOIA è un manifesto autocelebrativo una dimostrazione semplice e pratica sul futuro dei GIURO”. – Giammarco (GIURO).

L’EP è prodotto completamente dai GIURO e mixato e masterizzato da Austin Asvanonda, mixing engineer americano che ha collaborato con The War On Drugs, Sam Fender e Rolling Stones.