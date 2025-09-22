Tennis, il doppio Errani-Paolini regala alle azzurre la Billie Jean Cup

L’Italia fa il bis nella Billie Jean King Cup. Le azzurre del tennis sono nuovamente campionesse con la vittoria decisiva del doppio Errani-Paolini

L’Italia fa il bis nella Billie Jean King Cup. Le azzurre del tennis sono nuovamente campionesse. Due titoli conquistati in tre finali disputate negli ultimi tre anni, una roba da urlo. A Shenzhen, in Cina, chiusa 2-0 la sfida contro gli Stati Uniti: decisivo il secondo singolare, quello tra le numero uno dei rispettivi team, con Jasmine Paolini, numero 8 del ranking, che ha sconfitto 6-4, 6-2, in un’ora e venticinque minuti, Jessica Pegula, al 7mo posto Wta, superata per la prima volta in sei sfide. Prima Elisabetta Cocciaretto si era imposta 6-4, 6-4 contro Emma Navarro.

BINAGHI: “LA BILLIE JEAN KING CUP A NOI PER LA SECONDA VOLTA CONSECUTIVA, RISULTATO STORICO”

“È un trionfo storico per il tennis italiano: oggi a Shenzhen le nostre straordinarie ragazze hanno vinto per il secondo anno consecutivo la Billie Jean King Cup, scrivendo un’altra pagina indimenticabile per il nostro sport”. Lo ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, a SuperTennis, commentando il trionfo delle azzurre in Billie Jean King Cup a Shenzhen dopo la finale vinta contro gli USA.

“Ringrazio di cuore la capitana Tathiana Garbin e le atlete Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Tyra Grant: ognuna ha mostrato coraggio, talento e spirito di squadra, confermando l’altissimo livello del nostro movimento e l’unità del gruppo. Questa vittoria rappresenta non solo un successo sportivo ma anche un messaggio di determinazione, unità e passione. Credo che noi dirigenti dobbiamo prendere esempio da queste ragazze per affrontare con la stessa forza e coesione i problemi che ci attendono, continuando a lavorare con determinazione, serietà e visione per il futuro del tennis italiano”.

A nome della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha concluso Binaghi, “dedico questo successo agli appassionati che ci hanno sostenuto in Italia e nel mondo. La Billie Jean King Cup torna a casa nostra per la seconda volta consecutiva: un risultato che resterà nella storia e che spronerà anche i ragazzi a fare ancora meglio”.

PAOLINI: “IL TEAM HA LAVORATO ALLA GRANDE“

“È incredibile. Oggi era un match veramente duro. Essere riuscite a vincere 2-0 è bellissimo. Avere di nuovo questa coppa fra le mani è stupendo. Il team ha lavorato alla grande in questa settimana e durante tutto l’anno”. Lo ha detto la tennista azzurra Jasmine Paolini, dopo il trionfo dell’Italia nella Billie Jean King Cup.

(Photo credit: Federtennis/X)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)