“Samba”, una commedia agrodolce, stasera su Rai 5: la trama

Quattro anni dopo il successo di “Quasi amici”, i registi Olivier Nakache e Éric Toledano tornano alla commedia agrodolce con il film “Samba”, in onda lunedì 22 settembre alle 22.55 su Rai 5. Il senegalese Samba vive in Francia da dieci anni; ha il cuore d’oro e si mantiene con lavori saltuari. Alice è un’alta dirigente affetta dalla sindrome di “burnout” e sull’orlo dell’esaurimento. ù

Il destino di Samba, che cerca disperatamente di avere i documenti necessari a ottenere il permesso di soggiorno, si incrocerà con quello di Alice, che invece sta cercando di rimettersi in sesto collaborando con un’associazione di volontariato. Tratto dal romanzo omonimo di Delphine Coulin. Nel cast Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Izia Higelin, Youngar Fall, Isaka Sawadogo.