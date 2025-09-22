“Overdose” Un film dedicato a Jean-Paul Belmondo, stasera su Rai 4: la trama

Lunedì 22 settembre alle 21.20 Rai 4 ha in programma l’action crime “Overdose” diretto da Olivier Marchal: la trama

Lunedì 22 settembre alle 21.20 Rai 4 ha in programma l’action crime “Overdose” diretto da Olivier Marchal. Sara Bellaïche, capo della squadra antidroga della polizia di Tolosa, indaga su un traffico di stupefacenti tra Spagna e Francia, nel quale è infiltrato sotto copertura il suo ex Raynal.

In parallelo, il commissario della polizia locale, Richard Cross, segue le indagini sull’omicidio di due adolescenti in un ospedale parigino, collegato proprio al traffico di droga proveniente dalla Spagna. Sara e Richard si ritrovano dunque a lavorare insieme per trovare l’assassino e fermare il traffico di stupefacenti, in una affannosa corsa contro il tempo tra Spagna e Francia, punteggiata di scontri a fuoco.

Olivier Marchal dedica a Jean-Paul Belmondo, protagonista de “Il bandito delle 11” e “Borsalino”, il suo film più feroce e spietato, un neo-polar con roboanti scene d’azione e cruenti raid contro il narcotraffico. Nei ruoli principali ci sono Sofia Essaïdi e Assaad Bouab, ma è sui personaggi di contorno che Marchal ha proposto alcuni dei volti più interessanti.