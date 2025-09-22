Oggi lo sciopero generale per Gaza indetto da Usb e dai sindacati di base

Lunedì 22 settembre l’Italia si ferma: incognita trasporti, ferrovie e scuola. Sciopero generale “pro Pal” indetto da Usb e dai sindacati di base contro il Genocidio in Palestina

Sciopero generale in tutta Italia: i sindacati di base hanno indetto la mobilitazione per 24 ore per lunedì 22 settembre. Coinvolti ferrovie, trasporti, scuole, università e lavoratori portuali. Esonerato il settore aereo-aeroportuale-a causa dell’astensioni dal lavoro già proclamata per il prossimo 26 settembre.

LE RAGIONI DELLO SCIOPERO GENERALE

“Lo sciopero è indetto in risposta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale Global Sumud Flotilla”, chiarisce in una nota il sindacato Usb. Viene quindi ricordato che a bordo delle navi della missione umanitaria ci sono “anche lavoratori e sindacalisti italiani impegnati nel portare derrate alimentari e beni di prima necessità alla popolazione palestinese”. Dopo l’agitazione del 19 settembre scorso, questa è la seconda giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb) indetta “contro il Genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele”.

STOP AI TRENI MA RESTANO LE FASCE GARANTITE

Il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord aderiranno allo sciopero nazionale, dalle ore 00:00 alle ore 23:00 di lunedì 22. Fanno eccezione il personale di Trenitalia della regione Calabria. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni, restano delle fasce garantite: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. La lista completa dei treni garantiti è consultabile sul sito di Trenitalia.

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Lo sciopero per il trasporto pubblico locale, marittimo, merci e logistica durerà 24 ore ma con varie modalità. Per i taxi comincerà dalle 00.00 alle 23.59, mentre per le autostrade dalle 22 del 21 settembre alle 22.00 del 22 settembre. Per il settore portuale la mobilitazione è prevista per l’intera giornata. I vigili del fuoco sciopereranno per 4 ore dalle 9 alle 13.

LE SCUOLE E GLI ATENEI

Coinvolto nello sciopero anche «il personale docente e Ata del comparto Istruzione e Ricerca, lo riporta il ministero dell’Istruzione e del Merito. Per lo stesso giorno ci sarà una mobilitazione indetta da Confsai, Cisle, Conalpe che interesserà insegnanti del settore pubblico e privato.

Sit-in e presidi pro-Pal organizzati in molte università dove si mobiliteranno i collettivi studenteschi.

“SI FERMERANNO MILIONI DI LAVORATORI E LAVORATRICI”

“Sarà un grande sciopero generale che bloccherà il Paese- riporta il sito Usb- I segnali sono ormai talmente forti che non abbiamo più dubbi: saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno. Non sono più solo i portuali, dai quali è partito l’appello alla lotta, ma è ormai un fiume in piena che attraversa la penisola e si prepara a sfociare in una enorme manifestazione di protesta lunedì 22 settembre”.

OLTRE 80 MANIFESTAZIONI IN PIAZZA, DOVE

Oltre 80 sono le manifestazioni organizzate in altrettanti piazze italiane. L’elenco, in corso di aggiornamento, è pubblicato sul sito Usb. Sono annunciate manifestazioni in più di ottanta città: a Roma è previsto un presidio in piazza dei Cinquecento a partire dalle 11, a Milano l’appuntamento è alle 10 in piazzale Cadorna, a Genova alle 8 al varco Albertazzi del porto, a Bologna alle 10.30 in piazza Maggiore, a Napoli alle 9.30 in piazza Mancini, a Palermo alle 10 in piazza VerdI.

Trento: ore 16:00, Via Piave, Commissariato del Governo Bergamo: ore 18:00 Prefettura Via Tasso Torino: ore 10:30 Piazza Carlo Felice Trieste: ore 10 al Varco 4 del Porto Milano: ore 10:00 Piazzale Cadorna Novara: ore 10:00 Piazza Matteotti Cuneo: ore 10,00, Piazza Europa Verbania: dalle ore 17,00 da Palazzo Flaim (Intra) al Municipio di Pallanza. Pavia: ore 7:30 stazione Imperia: ore 9:30 Piazza Ulisse Calvi Genova: ore 8:00 porto, Varco Albertazzi Bologna: ore 10:30 Piazza Maggiore Marina di Carrara: ore 10:00, concentramento al porto, ore 18:00 corteo Varco Levante Firenze: ore 9:00 presso la rotonda di Calenzano Pisa: ore 9:00 Piazza XX Settembre Perugia: 9:30 Piazza Vittorio Veneto Ancona: ore 17:30 Mole Vanvitelliana Pescara: ore 10:00, Piazza Sacro Cuore Livorno: ore 6:00 porto, Varco Valessini Cagliari: ore 9:30, Piazza del Carmine Civitavecchia: ore 9:30 Porto, Molo Vespucci Roma: ore 11:00 Piazza dei Cinquecento Napoli: ore 9:30, Piazza Mancini Salerno: ore 9:00 Varco Ponente Potenza: ore 9:30 Chiesa di Santa Maria (Piazza Aldo Moro) Cosenza: ore 17:30 Piazzale Loreto Bari: ore 9:30, Molo San Nicola Taranto: ore 9:00 Piazza della Vittoria Lecce: ore 10:00, Piazza Sant’Oronzo Palermo: ore 10:00, Piazza Verdi Catania: ore 10:00 Piazza Stesicoro Ragusa: ore 10:00, Piazza Matteotti Ferrara: 9:30 Piazzale della Stazione Rimini: 9:00 Arco D’augusto Piacenza: ore 17:00 in bicicletta a Piazza Cavalli, corteo ore 18:00 Piazza Sant’Antonio Nuoro: ore 15:30, Comune Formia: ore 9:00 Piazza della Vittoria Bolzano: ore 15:30 Piazza della Stazione Modena: ore 10:30 Piazza Grande Monza: ore 17:00 Piazza Castello Grosseto: ore 10:00 Piazza Rosselli San Benedetto del Tronto: ore 13:00 via Francesco Morosini 27 e partenza verso il porto di Ancona Marghera: ore 10:00 Piazza Giovannacci Sassari: ore 10:30, Prefettura Terni: ore 9:00 Largo Don Minzoni Orvieto: ore 9:30 Piazza Fracassini Piombino: ore 9:00, Piazza Cappelletti Monterotondo: Ore 9:00 Comune – ore 17:30 Stazione Bassano del Grappa: ore 18:00 Piazza Libertà Padova: ore 18:00 Piazza Garibaldi Brescia: ore 10:00 Piazza Loggia Sorrento: 9:30, porto Lucca: ore 15:00, Piazza San Michele Lecco: ore 9:00, Piazza XX Settembre Aosta: ore 10:00, Piazza Arco Di Augusto Caltanissetta: ore 18:00, Piazza Garibaldi Alcamo: ore 9:00, Piazza Ciullo Enna: dalle 9:00 – 13:00 e 17:00 – 21:00 presidio piazza Vittorio Emanuele Isole Eolie: ore 10:00 -18:00 presidi e banchetti in tutte le isole Messina: ore 9:30 Piazza Cairoli Modica: ore 8:30 piazza Matteotti Partinico: ore 17:00 circolo Arci Pasol 17.00 Siracusa: ore 9:30 Piazza Euripide S. Teresa di Riva: (Me) ore 8:00 piazza Municipio Trapani: ore 9:00 Piazza Municipio Scicli: ore 9:00 piazza delle Olimpiadi Termoli: ore 8:00 Piazza Donatori di Sangue Ravenna: ore 9.00 Piazza del Popolo Vergato (BO): ore 9:30 Piazza della stazione Benevento; ore 10:00 via Napoli Grottaminarda (Av): ore 10:00 piazza XVI marzo Matera: ore 17:30 Piazza Vittorio Veneto Parma: ore 10:00 Piazza Garibaldi Reggio Emilia: ore 18:00, Piazza Prampolini La Spezia: ore 9.30 Piazza Brin Chiavari: ore 8:00 Piazza Madonna dell’Orto Acerra (Na) : Piazza Duomo dalle ore 10:00 Brindisi piazza crispi ore 9 e ore 10 piazza Vittoria Darfo Boario Terme: ore 18:00 Piazzale Autostazione Rieti: ore 8:00 Piazza Mazzini Latina: ore 10:00 Piazza del Popolo

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)