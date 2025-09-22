Oggi lo sciopero generale per Gaza indetto da Usb e dai sindacati di base

Lunedì 22 settembre l’Italia si ferma: incognita trasporti, ferrovie e scuola. Sciopero generale “pro Pal” indetto da Usb e dai sindacati di base contro il Genocidio in Palestina
Sciopero generale in tutta Italia: i sindacati di base hanno indetto la mobilitazione per 24 ore per lunedì 22 settembre. Coinvolti ferrovie, trasporti, scuole, università e lavoratori portuali. Esonerato il settore aereo-aeroportuale-a causa dell’astensioni dal lavoro già proclamata per il prossimo 26 settembre.
LE RAGIONI DELLO SCIOPERO GENERALE
“Lo sciopero è indetto in risposta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale Global Sumud Flotilla”, chiarisce in una nota il sindacato Usb. Viene quindi ricordato che a bordo delle navi della missione umanitaria ci sono “anche lavoratori e sindacalisti italiani impegnati nel portare derrate alimentari e beni di prima necessità alla popolazione palestinese”. Dopo l’agitazione del 19 settembre scorso, questa è la seconda giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb) indetta “contro il Genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele”.
STOP AI TRENI MA RESTANO LE FASCE GARANTITE
Il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord aderiranno allo sciopero nazionale, dalle ore 00:00 alle ore 23:00 di lunedì 22. Fanno eccezione il personale di Trenitalia della regione Calabria. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni, restano delle fasce garantite: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. La lista completa dei treni garantiti è consultabile sul sito di Trenitalia.
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Lo sciopero per il trasporto pubblico locale, marittimo, merci e logistica durerà 24 ore ma con varie modalità. Per i taxi comincerà dalle 00.00 alle 23.59, mentre per le autostrade dalle 22 del 21 settembre alle 22.00 del 22 settembre. Per il settore portuale la mobilitazione è prevista per l’intera giornata. I vigili del fuoco sciopereranno per 4 ore dalle 9 alle 13.
LE SCUOLE E GLI ATENEI
Coinvolto nello sciopero anche «il personale docente e Ata del comparto Istruzione e Ricerca, lo riporta il ministero dell’Istruzione e del Merito. Per lo stesso giorno ci sarà una mobilitazione indetta da Confsai, Cisle, Conalpe che interesserà insegnanti del settore pubblico e privato.
Sit-in e presidi pro-Pal organizzati in molte università dove si mobiliteranno i collettivi studenteschi.
“SI FERMERANNO MILIONI DI LAVORATORI E LAVORATRICI”
“Sarà un grande sciopero generale che bloccherà il Paese- riporta il sito Usb- I segnali sono ormai talmente forti che non abbiamo più dubbi: saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno. Non sono più solo i portuali, dai quali è partito l’appello alla lotta, ma è ormai un fiume in piena che attraversa la penisola e si prepara a sfociare in una enorme manifestazione di protesta lunedì 22 settembre”.
OLTRE 80 MANIFESTAZIONI IN PIAZZA, DOVE
Oltre 80 sono le manifestazioni organizzate in altrettanti piazze italiane. L’elenco, in corso di aggiornamento, è pubblicato sul sito Usb. Sono annunciate manifestazioni in più di ottanta città: a Roma è previsto un presidio in piazza dei Cinquecento a partire dalle 11, a Milano l’appuntamento è alle 10 in piazzale Cadorna, a Genova alle 8 al varco Albertazzi del porto, a Bologna alle 10.30 in piazza Maggiore, a Napoli alle 9.30 in piazza Mancini, a Palermo alle 10 in piazza VerdI.
- Trento: ore 16:00, Via Piave, Commissariato del Governo
- Bergamo: ore 18:00 Prefettura Via Tasso
- Torino: ore 10:30 Piazza Carlo Felice
- Trieste: ore 10 al Varco 4 del Porto
- Milano: ore 10:00 Piazzale Cadorna
- Novara: ore 10:00 Piazza Matteotti
- Cuneo: ore 10,00, Piazza Europa
- Verbania: dalle ore 17,00 da Palazzo Flaim (Intra) al Municipio di Pallanza.
- Pavia: ore 7:30 stazione
- Imperia: ore 9:30 Piazza Ulisse Calvi
- Genova: ore 8:00 porto, Varco Albertazzi
- Bologna: ore 10:30 Piazza Maggiore
- Marina di Carrara: ore 10:00, concentramento al porto, ore 18:00 corteo Varco Levante
- Firenze: ore 9:00 presso la rotonda di Calenzano
- Pisa: ore 9:00 Piazza XX Settembre
- Perugia: 9:30 Piazza Vittorio Veneto
- Ancona: ore 17:30 Mole Vanvitelliana
- Pescara: ore 10:00, Piazza Sacro Cuore
- Livorno: ore 6:00 porto, Varco Valessini
- Cagliari: ore 9:30, Piazza del Carmine
- Civitavecchia: ore 9:30 Porto, Molo Vespucci
- Roma: ore 11:00 Piazza dei Cinquecento
- Napoli: ore 9:30, Piazza Mancini
- Salerno: ore 9:00 Varco Ponente
- Potenza: ore 9:30 Chiesa di Santa Maria (Piazza Aldo Moro)
- Cosenza: ore 17:30 Piazzale Loreto
- Bari: ore 9:30, Molo San Nicola
- Taranto: ore 9:00 Piazza della Vittoria
- Lecce: ore 10:00, Piazza Sant’Oronzo
- Palermo: ore 10:00, Piazza Verdi
- Catania: ore 10:00 Piazza Stesicoro
- Ragusa: ore 10:00, Piazza Matteotti
- Ferrara: 9:30 Piazzale della Stazione
- Rimini: 9:00 Arco D’augusto
- Piacenza: ore 17:00 in bicicletta a Piazza Cavalli, corteo ore 18:00 Piazza Sant’Antonio
- Nuoro: ore 15:30, Comune
- Formia: ore 9:00 Piazza della Vittoria
- Bolzano: ore 15:30 Piazza della Stazione
- Modena: ore 10:30 Piazza Grande
- Monza: ore 17:00 Piazza Castello
- Grosseto: ore 10:00 Piazza Rosselli
- San Benedetto del Tronto: ore 13:00 via Francesco Morosini 27 e partenza verso il porto di Ancona
- Marghera: ore 10:00 Piazza Giovannacci
- Sassari: ore 10:30, Prefettura
- Terni: ore 9:00 Largo Don Minzoni
- Orvieto: ore 9:30 Piazza Fracassini
- Piombino: ore 9:00, Piazza Cappelletti
- Monterotondo: Ore 9:00 Comune – ore 17:30 Stazione
- Bassano del Grappa: ore 18:00 Piazza Libertà
- Padova: ore 18:00 Piazza Garibaldi
- Brescia: ore 10:00 Piazza Loggia
- Sorrento: 9:30, porto
- Lucca: ore 15:00, Piazza San Michele
- Lecco: ore 9:00, Piazza XX Settembre
- Aosta: ore 10:00, Piazza Arco Di Augusto
- Caltanissetta: ore 18:00, Piazza Garibaldi
- Alcamo: ore 9:00, Piazza Ciullo
- Enna: dalle 9:00 – 13:00 e 17:00 – 21:00 presidio piazza Vittorio Emanuele
- Isole Eolie: ore 10:00 -18:00 presidi e banchetti in tutte le isole
- Messina: ore 9:30 Piazza Cairoli
- Modica: ore 8:30 piazza Matteotti
- Partinico: ore 17:00 circolo Arci Pasol 17.00
- Siracusa: ore 9:30 Piazza Euripide
- S. Teresa di Riva: (Me) ore 8:00 piazza Municipio
- Trapani: ore 9:00 Piazza Municipio
- Scicli: ore 9:00 piazza delle Olimpiadi
- Termoli: ore 8:00 Piazza Donatori di Sangue
- Ravenna: ore 9.00 Piazza del Popolo
- Vergato (BO): ore 9:30 Piazza della stazione
- Benevento; ore 10:00 via Napoli
- Grottaminarda (Av): ore 10:00 piazza XVI marzo
- Matera: ore 17:30 Piazza Vittorio Veneto
- Parma: ore 10:00 Piazza Garibaldi
- Reggio Emilia: ore 18:00, Piazza Prampolini
- La Spezia: ore 9.30 Piazza Brin
- Chiavari: ore 8:00 Piazza Madonna dell’Orto
- Acerra (Na) : Piazza Duomo dalle ore 10:00
- Brindisi piazza crispi ore 9 e ore 10 piazza Vittoria
- Darfo Boario Terme: ore 18:00 Piazzale Autostazione
- Rieti: ore 8:00 Piazza Mazzini
- Latina: ore 10:00 Piazza del Popolo
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)