Lo sciopero per la Palestina blocca anche i social: gli influencer fermano i contenuti profili

Lo sciopero per Gaza è anche social: gli influencer fermano i contenuti sui loro profili. Sono tanti i content creator che oggi mostrano sostegno alla causa per la Palestina

Lo sciopero generale per Gaza coinvolge anche i social al grido di “Blocchiamo tutto”. Sono tanti gli influencer che, per la giornata di oggi, hanno deciso di aderire alla giornata di protesta proclamata dall’Unione Sindacale di Base per mostrare sostegno ai palestinesi e al genocidio in corso.

Sul feed di Instagram non è difficile imbattersi nella schermata, condivisa da molti, che riporta: “Sciopero (anche) della divulgazione e degli influencer”. Le regole per partecipare sono semplici: “Il 22 settembre tutti i profili social sono invitati a parlare di G4z4 oppure semplicemente (a pubblicare, ndr) uno schermo nero o non postare nulla“. Un invito al silenzio che sta coinvolgendo non pochi content creator che, già da ieri, hanno annunciato lo stop ai contenuti.

Tra questi, per citarne alcuni, ci sono la pediatra Carla (560mila followers) a Carlotta Perego (cucinabonatica, 1,3 milioni di followers), Ilaria Busato (ladispensavegana, 554mila followers) e altri account di cucina e influencer di skincare o make up (come the.saints.stuff, 116mila followers). I The Jackal (la cui immagine di profilo è cambiata uniformandosi ai colori della Palestina), Fabrizio Colica de Le Coliche o Paola Michelini hanno condiviso dei post per parlare dell’iniziativa e delle manifestazioni in programma in 80 piazze italiane. Elisa Toffoli ha pubblicato delle foto dalla manifestazione di Trieste.

