La storia di Giancarlo Siani a “Cose Nostre” stasera su Rai 1

“Cosa succede in città” è il titolo della nuova puntata di “Cose Nostre”, il programma ideato e condotto da Emilia Brandi, in onda lunedì 22 settembre alle 23.30 su Rai 1. È la storia di Giancarlo Siani, giornalista de “Il Mattino” ucciso il 23 settembre 1985, la sera in cui a Napoli si esibiva in concerto Vasco Rossi, concerto a cui il giornalista sarebbe voluto andare.

A quarant’anni da quel giorno, Siani è diventato un simbolo e la foto del suo volto con il simbolo della pace disegnato sulle guance una icona. Eppure, per tanto tempo il suo omicidio è stato inghiottito dall’oblio, perché a lungo si è fatto fatica a credere che si trattasse di un delitto di camorra. Per arrivare alla verità, ci sono voluti più di otto anni, tra silenzi e omertà, prima che alcuni collaboratori aprissero uno squarcio e cominciassero a svelare segreti e retroscena, contribuendo a chiudere una vicenda giudiziaria arrivata fino ai primi del nuovo millennio.

“Sono stati proprio quelli gli anni più difficili”, ricorda il fratello Paolo, che ricostruisce la storia insieme al magistrato Armando D’Alterio, il giornalista e scrittore Pietro Perone, la giornalista del Mattino Daniela De Crescenzo, che di Siani fu amica, e l’ex Commissario di Polizia Giuseppe Auricchio, a lungo suo confidente a Torre Annunziata.