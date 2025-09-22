La Global Sumud Flotilla ancora in viaggio verso Gaza: “Preoccupati per i droni”

I responsabili della Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza per portare aiuti umanitari denunciano un “”improvviso aumento dell’attività aerea di droni”

“Diversi droni, la cui origine non è ancora stata identificata, sono stati avvistati vicino alla flotta e al suo seguito. Questo improvviso aumento dell’attività aerea ha sollevato preoccupazioni. I nostri team stanno monitorando attentamente la situazione, dando priorità alla sicurezza di tutti a bordo e coordinandosi con i partner per documentare e valutare questi sviluppi”. Così fanno sapere sui propri profili social i responsabili della Global Sumud Flotilla, la flotta di imbarcazioni civili con a bordo aiuti umanitari che punta a raggiungere le cose di Gaza per rompere l’assedio di Israele.

Due barche sono già state sotto attacco aereo, da droni, mentre navigavano a largo della Tunisia.

