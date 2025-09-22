Il film “Danny Collins. La canzone della vita” con Al Pacino e Christopher Plummer su Rai 5: la trama

Il film di Dan Fogelman “Danny Collins. La canzone della vita”, in onda lunedì 22 settembre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Al Pacino, Christopher Plummer: la trama

Danny Collins, ex rockstar ultrasettantenne, conduce ancora una vita di eccessi e scelte sbagliate. Quando il suo manager gli mostra una lettera inviatagli quarant’anni prima da John Lennon e mai recapitata, Danny decide di cambiare rotta e intraprende un viaggio per riconquistare la sua famiglia. Ispirato a una storia vera, è il film di Dan Fogelman “Danny Collins. La canzone della vita”, in onda lunedì 22 settembre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Al Pacino, Christopher Plummer, Annette Bening, Bobby Cannavale, Jennifer Garner.