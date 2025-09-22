Gli Ajna in radio e online con “La vita scorre”

Gli AJNA presentano un nuovo singolo intenso e struggente: “La vita scorre”, brano in cui delicate sonorità di pop cantautorale accompagnano un racconto che scava nelle pieghe più profonde dell’esistenza

Gli AJNA presentano un nuovo singolo intenso e struggente: “La vita scorre”, brano in cui delicate sonorità di pop cantautorale accompagnano un racconto che scava nelle pieghe più profonde dell’esistenza.

Il tempo, l’acqua, le trasformazioni inevitabili: l’innocenza di un bambino che osserva con stupore il mondo lascia presto spazio all’uomo adulto, costretto a fare i conti con la disillusione e con il peso di motivazioni che sembrano sgretolarsi tra le mani. Come un corso d’acqua che nasce puro e cristallino per poi trasformarsi in palude stagnante, così la vita può scivolare da un’apparente serenità a un vortice di ansie, delusioni e senso di fallimento: dal mutuo da pagare alle malattie da affrontare, si assiste impotenti a due vite che si spengono, resistendo al disgusto che la realtà intorno provoca.

“La vita scorre” parte con leggerezza e poi si addentra in un paesaggio crudo e realistico. È lo sguardo esterno di una voce narrante che si immerge nel flusso degli eventi, trascinando con sé chi ascolta, fino a farlo sentire parte di questa corrente emotiva.

Frutto di un sogno lucido, il brano è allo stesso tempo carezza e scossa: un sussurro intimo che si trasforma in uno sfogo liberatorio: “Senza di te non saprei neanche di essere vivo”.

Il brano è la colonna sonora di quell’istante della notte in cui siamo stanchi ma non vogliamo dormire, e scegliamo di restare vigili, lasciando che la vita ci scorra accanto.

Gli AJNA sono una band cantautorale di Codogno in attività dal 2019. A novembre 2021 hanno pubblicato l’album d’esordio intitolato “La Gestazione Degli Elefanti”.

La band è così composta: Fabio Giuli (chitarra e voce), Marco Comandù (tastiere e chitarra), Mattia Mosconi (basso) e Matteo Garioni (batteria).