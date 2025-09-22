Esine, cade dal tetto dell’auto in corsa per una sfida social: 23enne in condizioni gravissime

Cade dal tetto dell’auto in corsa per una challenge: 23enne in condizioni gravissime. L’episodio è avvenuto ieri mattina poco prima delle 6:00 del mattino, ad Esine, in provincia di Brescia
Un giovane di 23 anni della Val Camonica è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia dopo una caduta da un’auto in corsa, durante quello che sembra essere stato un tentativo di fare un video da postare sui social.
Secondo le ricostruzioni, l’episodio è avvenuto ieri mattina poco prima delle 6:00, ad Esine, in provincia di Brescia. Sei amici, tutti giovani tra i 18 e i 24 anni, stavano tornando da una festa quando hanno deciso di fare una bravata ispirandosi probabilmente alle challenge virali sui social come il planking o il carsurfing. Il ragazzo, infatti, si era arrampicato sul tetto di una Fiat Panda guidato da una sua coetanea. L’incidente è avvenuto all’altezza di una rotonda, quando l’auto – secondo le testimonianze raccolte – ha accelerato o effettuato una manovra che ha fatto perdere l’equilibrio al ragazzo. Così è caduto dall’auto sbattendo violentemente la testa sull’asfalto. La caduta ha causato un trauma cranico severo. Il ragazzo è stato trovato incosciente, è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso a Brescia, sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente è in prognosi riservata, le sue condizioni restano gravissime.
I carabinieri hanno acquisito il video che racconta tutta la scena, dalla bravata alla caduta e stanno indagando sull’accaduto.
