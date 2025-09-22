Da oggi su Rai 1 una nuova settimana con Caterina Balivo e “La Volta Buona”

Una settimana con Caterina Balivo e “La Volta Buona” su Rai 1. Tra gli ospiti: Enzo Avitabile, Katia Buchicchio (Miss Italia), Lucia Mascino, Yu Yu

Fiction, bellezza e musica al centro di una nuova settimana de “La Volta Buona” l’appuntamento quotidiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 22 a venerdì 26 settembre alle 14.00 su Rai 1.

La settimana inizia lunedì 22 settembre con Katia Buchicchio, neoeletta Miss Italia, che si racconterà assieme al fidanzato Michael. Tra vita privata e nuovi impegni di lavoro, la regina di bellezza italiana parlerà del suo passato e dei suoi progetti per il futuro. Il momento talk sarà dedicato alle relazioni di coppia: tra gli ospiti, Clizia Incorvaia e Roberto Ciufoli condivideranno le rispettive esperienze sentimentali.

Martedì 23 settembre il tema sarà quello degli “ex”. Sul divano, Susy Bladi, Patrizia Rossetti, Stefania Orlando e Jessica Morlacchi racconteranno esperienze e rievocheranno ricordi tra ironia e riflessioni personali. Protagonista dell’intervista faccia a faccia sarà la cantante YuYu (Giuditta Guizzetti), interprete di tormentoni pop come “Mon Petit Garçon” e “Bonjour Bonjour”. Dopo il grande successo e un lungo periodo di silenzio, segnato dai disturbi alimentari, la cantante tornerà ad esibirsi con una personale rivisitazione di “La Bohème” di Aznavour.

Mercoledì 24 settembre spazio all’alimentazione e al benessere in un talk che unisce consigli pratici e testimonianze personali con il professor Giorgio Calabrese, Rossella Erra e Giancarlo Magalli. A seguire, anticipazioni e dietro le quinte della nuova fiction “La ricetta della felicità”, in onda dal 25 settembre su Rai 1, con l’attrice Lucia Mascino protagonista, nella serie con Cristiana Capotondi, di una storia di rinascita personale e collettiva grazie ai sentimenti di amicizia e condivisione.

Bellezza, canoni estetici e chirurgia al centro del talk di giovedì 25 settembre, per un dibattito sull’evoluzione dei modelli e sull’accettazione di sé con ospiti e testimonianze dirette.

La settimana si chiuderà venerdì 26 settembre con uno spazio dedicato alla Tv al femminile: protagoniste e professioniste del piccolo schermo racconteranno esperienze e sfide di un mondo in continua trasformazione. Spazio, poi, al cantautore napoletano Enzo Avitabile, che si presenterà accompagnato dalle figlie Angela e Connie, legatissime a lui da un rapporto speciale.