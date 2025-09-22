Cassio torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Livorno”

“Livorno” è il nuovo singolo di Cassio, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale, distribuito da Virgin Music Group Italy

“Livorno”, quarto singolo estratto dal nuovo album di Cassio, parla di appartenere a qualcosa senza capire il perchè. Senza volerlo, senza meritarselo. È una canzone lenta e strisciante in re minore. Un’agrodolce ballata popolata per la maggior parte di pianoforti elettrici con mareggiate di orchestra.

La voce è quasi sempre irriconoscibile. Potrebbe cantare chiunque.

Presentato in anteprima su Billboard Italia, è disponibile anche il video di “Livorno”.

È solo una storia. E le storie complicate sono le uniche storie che Cassio trova ancora romantiche.