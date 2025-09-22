A “Riserva Indiana” su Rai 3 un viaggio tra libertà, istinto e ragione. Ospiti: Levante, Ernia, Drusilla, Paola Turci e The Zen Circus

Arriva una nuova settimana in compagnia di “Riserva indiana”, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini in onda da lunedì 22 settembre alle 20.20 su Rai 3. Il cuore del programma è costituito dall’incontro tra musica e parole, i monologhi originali di Massini e gli ospiti che rappresentano il meglio della musica italiana.

Apre la settimana Levante, con un viaggio alla ricerca dell’equilibrio tra istinto e ragione. Martedì 23 settembre tra libri, amicizie e memorie, si parlerà dell’importanza dell’ascolto insieme a Ernia. Con Drusilla, mercoledì 24, si cercherà di comprendere il vero costo della libertà. Giovedì 25 Paola Turci accompagnerà il pubblico, tra passato e presente, tra le conseguenze della barbarie. La settimana si conclude, venerdì 26, con i The Zen Circus, in un percorso tra archeologia e memoria personale per conoscere cosa resta del passato e cosa, invece, è destinato al silenzio.

“Riserva Indiana” è un programma di Stefano Massini, Massimo Martelli scritto con Paolo Biamonte, Mariano Cirino, Rossella Rizzi. Consulenza Artistica Serena Fornari. Delegato Rai Marina Mancusi. Consulente editoriale Rai Felice Cappa. Direttore della fotografia Marco Lucarelli. Produttore esecutivo Annamaria Del Grande. La regia è di Matteo Bergamini.