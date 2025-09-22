A “Elisir” oggi su Rai 3 la protesi dell’anca

La protesi dell’anca, un intervento chirurgico che permette di sostituire l’articolazione danneggiata con un impianto artificiale alleviando il dolore e migliorando la mobilità. Nel parla il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, in apertura di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 22 settembre alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, la professoressa Silvia Migliaccio, endocrinologa e docente di Scienza dell’Alimentazione alla Sapienza Università di Roma, farà chiarezza sulle vitamine del gruppo B, un insieme di nutrienti essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo. In quali alimenti si trovano e che funzioni rivestono? Lo spazio conclusivo, con la professoressa Maria Rescigno, immunologa, docente di Patologia Generale e vicedirettore dell’Università Humanitas di Milano, sarà dedicato a un complesso di miliardi di microrganismi che vivono soprattutto nell’intestino e svolgono funzioni fondamentali per la salute, contribuendo alla digestione, alla difesa immunitaria e all’equilibrio metabolico: il microbiota.